شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة الصحفيين تحتفل بعيد الأم وتكرم عددا من الأمهات والصحفيات الفلسطينيات والان مع تفاصيل الخبر

نظمت لجنة المرأة برئاسة دعاء النجار عضو مجلس نقابة الصحفيين، احتفالية تكريم الأم المثالية بين الزميلات الصحفيات من المؤسسات الصحفية المختلفة لهذا العام، وذلك، بمسرح النقابة في أمسية رمضانية تجمع الأسرة الصحفية.

وأكدت خلال الاحتفالية أن الاحتفال هذا العام بشهر المرأة يتزامن مع عيد الأم ، فكل عام وكل امرأة أم وأخت زوج وابنة بكل خير فكل عبارات الشكر والثناء لن توفيهن حقهن حتى لو احتفلنا بهن كل يوم مقدمه التحية الفلسطينيات عضوات اتحاد المرأة الفلسطينية بجمهورية مصر العربية.

وأشارت أن الاحتفال اليوم يحتفي بالفضليات صاحبات الفضل نماذج العطاء والتضحية، فكل تحية لكل عظيمات مصر حرب الصحفيات ولكل امرأة اختارت أن تكون السند، والحصن المنيع ومصدر الأمن والأمان والاستقرار.

موجهة التقدير لصانعة الرجال، والعظماء، والأبطال، ولمن أهدت الوطن فلذة كبدها شهيدا ضحى بروحه ودمائه الزكية فداء لوطنه، ودفاعا عن أرضه وعرضه، والتقدير للمرأة الفلسطينية أيقونة الصمود والنضال فهي صانعة المناضل والشهداء، حرب الصحفيات الفلسطينيات، اللاتي يتعرضن لعمليات قتل ممنهجة في أكبر جريمة حرب ضد الصحافة، ومازلن يقدمن نموذجا يحتذى به في القيام بواجبهن المهني، وإصرارهن على نشر معاناة شعبهن الصامد تحت الاحتلال، والحصار بالكلمة والصورة.

وذلك قامت لجنة المرأة بتكريم النماذج العظيمة من حولنا وكلهن عظيمات ويستحقون كل تقدير واحترام. وقامت اللجنة بتوجيه الدعوة لجميع المؤسسات الصحفية لاختيار نموذج من كل مؤسسة مشهود لها بالعطاء والتضحية والسمعة الطيبة بين زملائها فأرسلت لنا هذا العام 20 مؤسسة صحفية ترشيحها في خطاب رسمي به حيثيات الاختيار دون أي تدخل من اللجنة

يأتي هذا الاحتفال كتقليد سنوي لتكريم الزميلات الصحفيات، حيث قامت كل مؤسسة صحفية باختيار زميلة واحدة يراها زملاؤها أنها نموذج للأم المثالية، وذلك بخطاب رسمي قُدم للجنة يتضمن حيثيات الاختيار دون تدخل من النقابة، كما يتضمن الحفل تكريم عددٍ من نماذج العطاء النقابية والمهنية.

يسبق التكريم فقرة فنية تحيها مطربة الأوبرا سمية وجدي، التي سوف تشدو بعددٍ من أغنيات زمن الفن الجميل، وأشهر الأغنيات عن الأم.