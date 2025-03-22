الخارجية البريطانية تدين تصريحات كاتس

القاهرة - كتب محمد نسيم - أدان وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي، اليوم الخميس 20 مارس 2025 ، تصريحات وزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاتس، الذي هدد فيها الفلسطينيين في غزة بـ "الدمار الكامل"، في تحريض على الإبادة الجماعية.

وأعلن لامي في كلمة له أمام البرلمان البريطاني، عن إصابة مواطن بريطاني في غارة إسرائيلية على مقر تابع للأمم المتحدة وسط قطاع غزة، قائلا: "صباح أمس، تم استهداف مجمع تابع للأمم المتحدة في غزة. يمكنني أن أؤكد للمجلس أن مواطنا بريطانيا كان من بين المصابين، أولويتنا هي دعمهم ودعم عائلاتهم في هذا الوقت."

من جهتها، قالت النائب عن حزب العمال ستيلّا كريسي، في مداخلة أمام البرلمان اليوم الخميس: " كاتس ادعى أن عملية الإخلاء في غزة ستُستأنف، وهو يهدد بتدميرها بالكامل، هذه ليست أفعال حكومة ترغب في السلام."

وأضافت: "هذا ليس ما تريده عائلات الرهائن، ويجب أن نتحدث باسمهم بقدر ما نتحدث عن المدنيين الأبرياء في غزة، الفلسطينيين الذين تُفقد أرواحهم."

وطالبت كريسي، وزير الخارجية بأن يكون "واضحا بأننا نعارض ذلك وبدون أدنى شك، وأننا ندين تصريحات كاتس، لأنها لن تُساهم في تثبيت وقف إطلاق النار ولن تُعزز القانون الدولي إذا ما تُركت بدون مجابهة".

ورد لامي قائلاً: "أدِين تلك الكلمات، وأطلب من الوزير كاتس، الذي يتمتع بخبرة كبيرة، وأن يسحبها."

كما أدان لامي تصريح لوزير الأمن القومي المتطرف ايتمار بن غفير عبر منصة "إكس"، دعا فيه إلى إبادة قطاع غزة.

المصدر : وكالات