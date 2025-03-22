ترامب يدعم بالكامل استئناف إسرائيل حربها على غزة

القاهرة - كتب محمد نسيم - أعلن البيت الأبيض، مساء الخميس 20 مارس 2025، أن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، يدعم بالكامل استئناف إسرائيل لحربها وقصفها الجوي، والعمليات البريّة في قطاع غزة ، محمّلا حركة حماس المسؤولية عن ذلك.

وقالت الناطقة باسم البيت الأبيض، كارولاين ليفيت للصحافيين، ردا على سؤال عمّا إذا كان ترامب يسعى إلى إعادة تثبيت وقف إطلاق النار في القطاع، إن الرئيس الأميركي "يدعم إسرائيل والجيش الإسرائيلي بالكامل، وكلّ الخطوات التي قاما بها في الأيام الأخيرة".

وأضاف البيت الأبيض، أن "ترامب قال بوضوح لحماس، إنها ستدفع ثمنا غاليا، إذا لم تطلق سراح الرهائن".

وذكر أن حماس "هي من اختارت التلاعب بأرواح الناس، لاستثمارها إعلاميا".

وكان البيت الأبيض قد أعلن أن إسرائيل، استشارت إدارة ترامب، قبل أن تشن سلسلة غارات واسعة النطاق على قطاع غزة، الثلاثاء.

وقالت الناطقة باسم البيت الأبيض، إن "الإسرائيليين استشاروا إدارة ترامب والبيت الأبيض بشأن هجماتهم على غزة الليلة"، مشددة على أنه "كما أوضح الرئيس ترامب، فإن حماس والحوثيين وإيران وكل من يسعى لترويع ليس إسرائيل فحسب، بل الولايات المتحدة أيضا، سيدفع ثمنا باهظا - أبواب الجحيم ست فتح على مصراعيها".

المصدر : وكالات