روتين العناية بالبشرة قبل العيد: تألقي في 7 أيام فقط وتمتعي بوجه مشرق

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 22 مارس 2025 10:23 صباحاً - مع اقتراب عيد الفطر 2025 وانشغالك بالتحضيرات والتجهيزات، قد تجدين صعوبة في تخصيص وقت كافٍ للعناية ببشرتك. ولكن، لا تقلقي يمكنك خلال سبعة أيام فقط منح بشرتك الإشراق والتوهُّج الذي تستحقه، من خلال روتين بسيط وفعّال يمنحكِ نتائج واضحة من دون الحاجة إلى مجهود كبير.

بشرتكِ هي انعكاس لجمالك وصحتكِ، ولهذا فإن الاهتمام بها لا يتطلب بالضرورة ساعات طويلة أو منتجات معقّدة. السر يكمن في الخطوات الذكية التي تستهدف نضارتها وترطيبها وتجديدها، باستخدام مكوّنات طبيعية وأساليب سهلة يمكنك تطبيقها في المنزل. سواء أكنتِ تعانين من بهتان البشرة، إرهاق الوجه، أو جفاف خفيف؛ فهذه الخطة ستساعدكِ على استعادة حيويتها بسرعة لتظهري بأجمل إطلالة في العيد.

سيركز هذا الروتين اليومي للبشرة على التنظيف العميق، التقشير اللطيف، الترطيب المكثف، والتغذية اللازمة لبشرتك، إلى جانب بعض العادات الصحية التي تعزز من إشراقك الداخلي والخارجي. كلّ ما عليكِ هو اتباع هذه الخطوات البسيطة، وستلاحظين الفرق في وقت قصير.

استعدي لاستقبال العيد بإطلالة مشرقة، وانتقلي معنا إلى أولى خطوات هذا الروتين السحري.

روتين العناية بالبشرة في 7 أيام قبل العيد

يمكنكِ تحقيق توهُّج صحي ومشرق في 7 أيام فقط. روتين العناية بالبشرة مصمم ليكون بسيطاً وفعّالاً، يجمع بين التنظيف العميق، التغذية، الترطيب، والحماية؛ ليمنح بشرتكِ الحيوية التي تحتاجها لتظهري بأجمل إطلالة في العيد.

اليوم الأول: تنظيف عميق لبداية مشرقة

استخدمي غسولاً مناسباً لنوع بشرتك



أول خطوة أساسية هي تنظيف البشرة بعمق؛ لإزالة الشوائب والزيوت المتراكمة التي قد تسُد المسام وتسبب البهتان أو الحبوب. استخدمي غسولاً مناسباً لنوع بشرتك، يفضّل أن يحتوي على مكوّنات طبيعية مثل: الصبار، ماء الورد، أو الشاي الأخضر؛ لتهدئة البشرة وإنعاشها.

روتين التنظيف المثالي:

اغسلي وجهكِ بالماء الدافئ لفتح المسام. ضعي القليل من الغسول ودلّكي بشرتكِ بلطف بحركات دائرية. اشطفي بالماء البارد لإغلاق المسام وشدّ البشرة. جففي وجهكِ بلطف باستخدام منشفة نظيفة.

نصيحة إضافية: قومي بتبخير وجهكِ مرة أو مرتين في الأسبوع؛ لفتح المسام وتنظيفها بعمق. أضيفي بعض الأعشاب مثل: البابونج أو النعناع؛ للحصول على فوائد مهدّئة.

اليوم الثاني: التقشير لإزالة الجلد الميت وتجديد البشرة

تقشير البشرة لتجديد الخلايا وتوحيد لونها



بعد التنظيف العميق، تأتي خطوة تقشير البشرة لإزالة خلايا الجلد الميتة وتحفيز تجديد البشرة؛ مما يساعد في تحسين ملمسها وتوحيد لونها. استخدمي مقشِّراً لطيفاً يحتوي على مكوّنات طبيعية مثل: السكر والعسل أو الشوفان وزيت جوز الهند.

طريقة التقشير الصحيحة:

طبّقي المقشّر على بشرة رطبة. دلّكي بلطف بحركات دائرية لمدة 2-3 دقائق. اشطفي وجهكِ بالماء الفاتر. رطّبي بشرتكِ فوراً للحفاظ على نعومتها.

كم مرة؟ يكفي التقشير مرتين أسبوعياً للبشرة الجافة أو الحساسة، وثلاث مرات للبشرة الدهنية أو المختلطة.

اليوم الثالث: الترطيب العميق لنعومة وإشراق دائم

ترطيب البشرة باستمرار يساعد على تقليل الجفاف والتجاعيد



ترطيب البشرة هو المفتاح الأساسي لبشرة ناعمة ومشرقة؛ فهو يساعد على تقليل الجفاف والتجاعيد الدقيقة، ويمنح البشرة مظهراً صحياً ومرناً.

اختيار المرطّب المناسب:

للبشرة الجافة: استخدمي كريماً مرطباً غنياً بمكوّنات مثل: زبدة الشيا أو زيت اللوز.

للبشرة الدهنية: اختاري مرطباً خفيفاً خالياً من الزيوت مثل: جِل الألوفيرا أو حمض الهيالورونيك.

للبشرة المختلطة: استخدمي مرطباً متوازناً يمنح الترطيب من دون إثقال للبشرة.

نصيحة ذهبية: لا تهملي ترطيب شفتيكِ أيضاً، استخدمي مرطبَ شفاهٍ يحتوي على زبدة الكاكاو أو زيت جوز الهند.

اليوم الرابع: أقنعة طبيعية لتغذية البشرة بعمق

ماسك العسل والزبادي لتفتيح البشرة وترطيبها



الأقنعة الطبيعية تمنح بشرتكِ دفعة من التغذية والترطيب، وتحسّن من مرونتها ومظهرها. جرّبي أحد هذه الأقنعة الفعالة:

ماسك العسل والزبادي لتفتيح البشرة وترطيبها

المكونات:

ملعقة صغيرة من العسل.

ملعقة كبيرة من الزبادي الطبيعي.

طريقة التحضير:

امزجي المكوّنات جيداً. ضعي الخليط على وجهك واتركيه لمدة 15 دقيقة. اشطفي وجهكِ بالماء الفاتر. كرري هذا الماسك مرتين أسبوعياً للحصول على بشرة ناعمة ومتوهّجة.

اليوم الخامس: العناية بمنطقة العيون والتخلُّص من الانتفاخ والهالات

شرائح الخيار لتهدئة الانتفاخ والتخلُّص من الهالات السوداء



منطقة العين هي أكثر الأماكن حساسية في الوجه، وتظهر عليها علامات الإرهاق بسهولة. للتخلُّص من الهالات السوداء والانتفاخ، اتبعي هذه الخطوات:

استخدمي أكياس الشاي الأخضر المبردة، أو شرائح الخيار لتهدئة الانتفاخ. ضعي كريم العين الذي يحتوي على فيتامين E أو الكافيين. دلّكي بلطف بأطراف أصابعك لتعزيز الدورة الدموية.

نصيحة: نامي جيداً؛ فقلة النوم تسبب ظهور الهالات السوداء والتجاعيد المبكرة.

يمكنكِ الاطلاع أيضاً على ما هي خطوات العناية ببشرة المراهقات؟ إليكِ جدولاً كاملاً بالروتين المناسب

اليوم السادس: تحسين نمط الحياة للحصول على بشرة صحية

ممارسة التمارين الرياضية تمنح بشرتكِ توهُّجاً طبيعياً



العناية بالبشرة لا تتوقف عند المنتجات فقط؛ بل تشمل أسلوب حياتكِ بالكامل.

نامي 7-8 ساعات يومياً لتجديد خلايا البشرة. تناولي الأطعمة الغنية بالفيتامينات مثل: الفواكه، الخضروات، والمكسرات. تجنّبي السكريات والأطعمة الدهنية التي تسبب ظهور الحبوب. مارسي التمارين الرياضية لتنشيط الدورة الدموية، ومنح بشرتك توهُّجا طبيعياً.

اليوم السابع: الحماية والإشراق النهائي

طبّقي واقي الشمس لحماية بشرتكِ من أشعة الشمس التي تسبب التجاعيد والتصبُّغات



حان وقت اللمسات الأخيرة: لا تخرجي من المنزل من دون تطبيق واقي الشمس؛ لحماية بشرتكِ من الأشعة فوق البنفسجية التي تسبب التجاعيد والتصبُّغات.

كيفية استخدام واقي الشمس بشكل صحيح:

اختاري واقياً بعامل حماية SPF 30 على الأقل.

ضعي كمية مناسبة على الوجه والرقبة قبل 15 دقيقة من الخروج.

أعيدي تطبيقه كلّ ساعتين عند التعرُّض المباشر للشمس.

لمسة إضافية: قبل العيد بيوم، ضعي بضع قطرات من زيت الأرجان أو فيتامين C على وجهكِ؛ لإضفاء لمعان طبيعي وصحي.

النتيجة: تألّقي ببشرة مشرقة في العيد

باتباع هذا الروتين المتكامل على مدار 7 أيام، ستحصلين على بشرة نضرة، ناعمة ومشرقة من دون الحاجة إلى مجهود كبير. لا تنسي أن الجمال يبدأ من الداخل؛ لذا اهتمي بصحتك العامة، كوني واثقة بنفسك، وتأكدي من أن توهُّجك الحقيقي ينبع من راحتك وسعادتك.