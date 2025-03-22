ما هي الفحوصات التي يجب أن يخضع لها مولود الأم التي أصيبت بسكر الحمل؟

ما هو سكري الحمل؟

الجنين في رحم الأم

اعلمي أن سكري الحمل يمكن أن يظهر في الأسابيع ما بين الأسبوع الرابع والعشرين والأسبوع الثامن والعشرين، وقد يحدث في الأسبوع العشرين، وفي كلتا الحالتين يحدث نتيجة التغيرات الهرمونية في جسم الحامل، حيث تصبح خلايا جسمها أقل قدرة على الاستجابة للأنسولين، ولا يستطيع البنكرياس أن يلبي طلب جسمها للأنسولين، وبالتالي يتسبب ذلك في حدوث ارتفاع معدل السكر في الدم

لاحظي أن هناك نوعين من سكر الحمل، الأول يعرف بالفئة أ وهو النوع الذي يمكن أن تسيطر عليه الأم الحامل من خلال النظام الغذائي المعتدل والتمارين الرياضية، أما النوع ب فهو نوع من أمراض السكر تحتاج فيه الحامل المصابة إلى الحصول على جرعات من الأنسولين أو أدوية السكر الأخرى، ولكن يزول مرض سكر الحمل بعد الولادة، وإن كان سيترك أثره على المولود ويرفع من فرص إصابة الأم بمرض السكر من النوع الثاني.

أعراض صحية قد تصيب مولودك في حال إصابتك بسكر الحمل

تشوهات قلبية

اعرضي مولودك الجديد للفحص من خلال طبيب الأطفال الذي يرافق عملية الولادة وحيث إنه في حال إصابتك بسكر الحمل فمن المتوقع أن يتعرض طفلك للإصابة بتشوهات خلقية تشمل القلب والدماغ مثلًا، فخلال فترة الحمل يؤدي إصابة الأم بالسكر إلى أن يصاب الجنين بما يعرف بحالة حدوث زيادة في سماكة عضلة القلب، مما يسبب ما يسمى باعتلال عضلة القلب الضخامي وتعرف هذه الحالة بالإنجليزية بـ " Hypertrophic Cardiomyopathy" وتعمل هذه الحالة إلى منع وصول كمية كافية من غاز الأكسجين إلى الجنين، وحين يولد الجنين تظهر عليه أعراض قلبية مثل زرقة الوجه والأطراف وضعف الصوت عند انطلاق البكاء لأول مرة وغيرها من الأعراض التي يكشفها الطبيب.

توقعي أن يصاب مولودك بتشوهات في الدماغ وحيث أن تشوه الجنين يرتبط بعدة عوامل فمنها إصابة الأم بسكر الحمل في الثلثين الثاني والثالث من الحمل حيث يمكن أن يولد الجنين وهو يعاني من حالة تعرف بانعدام الدماغ ويعني وجود جزء فارغ في الدماغ، إضافة إلى حدوث ما يعرف بالسنسنة المشقوقة وكذلك التراجع الذيلي.

الوزن الزائد

رضيع فوق الميزان

لاحظي أنه في حال إصابتك بسكر الحمل أنه من المتوقع أن تلدي مولودًا مصابًا بما يعرف بـ"العملقة" أي أن وزنه يكون أكبر من الوزن الطبيعي للمواليد والذين يتراوح وزنهم ما بين 3 إلى 4 كيلو جرامات، ولذلك فيجب أن يخضع مولودك بمجرد نزوله من الرحم إلى قياس الوزن الدقيق أولًا.

توقعي أن إصابتك بسكر الحمل سوف تؤدي إلى تعرضك لمضاعفات مع تعسرالولادة، أو قد تصبحين بحاجة إلى الولادة القيصرية وذلك لأن هاتين الحالتين ترتبطان بأن لديك جنينًا بوزن زائد في رحمك، وحين يولد فهو سوف يكون مهددًا بالإصابة بالسمنة وكذلك يصبح أكثر عرضة للإصابة بالسكري من النوع الثاني في حياته القادمة.

انخفاض نسبة سكر الدم

نقص عناصر هامة

تأخر نضج الرئتين

مولود في الحضانة الصناعية

توقعي أن يضطر الأطباء لحجز مولودك في قسم الحضانة الصناعية في حال أصبت بسكر الحمل، الذي ينتج عنه عدم تمام نضج الرئتين عند المولود، حيث أن مشكلة عدم تمام نضج الرئتين عند المواليد تحدث بصورة لافتة عند المواليد المبتسرين، أي الخدج، والذين يتم ولادتهم ولادة مبكرة بسبب إصابة الأمهات الحوامل بسكر الحمل، إضافة لأسباب أخرى تؤدي إلى لجوء الطبيب لإجراء الولادة المبكرة والتي ترتبط بمشاكل صحية سوف يتعرض لها الطفل الخديج.

لاحظي أنه في حال حدوث الولادة قبل الأسبوع السابع والثلاثين من أسابيع الحمل، يزيد من خطر حدوث مضاعفات صحية للمولود، حيث ترتفع نسبة إصابته باليرقان أي الصفار الوليدي، وكذلك إصابته بما يعرف بـ "متلازمة الضائقة التنفسية" لدى الرضع وتعرف بالإنجليزية بمصطلح " Respiratory Distress Syndrome"، وهي حالة صحية تظهر منذ اللحظات الأولى للولادة، حيث يظهر على المولود أعراض صعوبة التنفس ويتم اتخاذ آليات خاصة لكي تساعد المولود على التنفس في المراحل الأولى من حياته، وحيث تحتاج رئتا المولود بعد اتباع هذه الآليات ومنها حجزه في الحضانة الصناعية إلى بعض الوقت حتى يتم التأكد من تمام نضج الرئتين؛ لكي يتنفس المولود بشكل طبيعي.

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كتبت: ياسمين عمرو في السبت 22 مارس 2025 10:23 صباحاً - تصاب الأمهات الحوامل خلال الحمل بأعراض مرضية عديدة، ومنها ما يعرف بسكر الحمل؛ ولذلك يجب أن تخضع الأم لرعاية صحية خاصة في حال ثبت أن لديها حالة من هذا النوع، علمًا أن سكر الحمل سوف ينتهي بعد الولادة، ولكن ما لا تعرفه الأمهات أن إصابة الحامل بسكر الحمل خلال شهور حملها قد يؤدي لإصابة الجنين بعدة أضرار صحية سوف يولد بها وبعضها قد يكون بسيطًا.يجب على الأم الحامل أن تخضع مولودها للفحص بمجرد ولادته في حال إصابتها بسكر الحمل؛ ولذلك فقد التقت "الخليج 365 وطفلك" وفي حديث خاص بها باستشاري طب الأطفال وحديثي الولادة ورعاية الخدج الدكتور مجدي غانم، حيث أشار إلىلهاومنها فحص القلب والرئتين وقياس مستوى السكر وغيرها في الآتي:لاحظي أن إصابتك بسكر الحمل سينتج عنه أن مولودك سوف يعاني بعد الولادة من انخفاض نسبة السكر في الدم؛ لأن جسم الجنين وطيلة فترة الحمل كان ينتج كميات كبيرة من الأنسولين بسبب إصابة الأم بالسكر، وبالتالي يجب أن يخضع المولود لفحوصات الدم للتأكد من نسبة سكر الدم لديه، والحفاظ عليها واتخاذ تدابير عاجلة في حال كان هناك انخفاض في مستواه الطبيعي.تابعي مع طبيب الأطفال قياس نسبة عنصرين هامين في دم طفلك في حال إصابتك بسكر الدم، هذان العنصران هما الكالسيوم والماغنيسيوم، ونظرًا لأهمية هذين العنصرين فسوف تلاحظين أن مولودك يحدث لديه ما يعرف بتشنج العضلات، كما تلاحظ الأم أن الرضيع يعاني من التوتر والقلق، كما أن قلة نوم الرضيع تكون لهذا السبب، إضافة إلى أن المولود سوف يعاني من تأخر في إنتاج هرمون الغدة الجار درقية.*ملاحظة من «الخليج 365 نت»: قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج؛ عليكِ باستشارة طبيب متخصص.