مسلسل فهد البطل الحلقة 18.. فهد يقرر الانتقام وغلاب يصطدم بتوفيق

صدام بين توفيق التمساح وغلاب

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"فهد" يقترب من الوصول إلى المتورطين في الاعتداء على أخته

View this post on Instagram A post shared by synergy.تامر مرسى (@synergy.tamermursi)

مسلسل "فهد البطل"

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 19 مارس 2025 01:27 صباحاً - بدأت الحلقة الثامنة عشر من مسلسل "" بإخبار راوية () شقيقها فهد () أن زوجته كناريا () هي التي أرسلت لها رسالة عبر هاتها تبلغها بأن تحضر إلى مكان معين وعندما ذهبت راوية إلى هذا المكان تم الاعتداء عليها من مجهولين، ويذهب "فهد" مسرعاً إلى كناريا ويواجهها بما حدث لتنكر تماماً معرفتها بهذا الأمر، ويشك الثنائي في "شوقي" (حجاج عبد العظيم) والد كناريا.يحدث صدام كبير بين توفيق التمساح () وغلاب (أحمد عبد العزيز)، بعدما أخبره توفيق بأن عمرو ابنه قام بالإمساك بشحنة الممنوعات الخاصة به، وأن وجود عمر سيعطل عملهم وانه لا يستبعد التخلص منه، لينفعل غلاب ويهدده بأنه لا يستطيع أحد الاقتراب من عمرو، إلا أن توفيق يعود ويواجه بالماضي وأن عمرو ليس ابنه وإنما ابن أخيه الذي قتله وبدأت لجهة التهديد بين الثنائي.يمكنكِ قراءة.. هل يتعاون عمرو محمود ياسين مع أحمد العوضي في أعمال قادمة؟ ما علاقة ياسمين عبدالعزيز؟تعود "راوية" إلى منزلها، ويخبر "فهد"، صديقه ريكو () أنه وافق على زواجه من أخته راوية إلا أن "ريكو" يؤكد على تراجعه عن فكرة الارتباط برواية، في نفس الوقت يدخل نادر التمساح () ويطلب الزواج من راوية ويرفض "فهد" مباشرة، ولكن أخته تخرج وتؤكد على موافقتها، ليطلب فهد من نادر وقت للتفكير وكذلك الوصول إلى من قام بالاعتداء علي أخته أولاً والانتقام منه.تكتشف "فايزة الشبح" عدم سفر ابنها ضياء () بعدما وجدت جواز السفر الخاص به في المنزل وتشعر بالقلق عليه خاصة وأنها تلقت رسالة من تليفونه أنه سافر إلى إيطاليا وسيعود قريباً، وفي نفس الوقت يستطيع "نادر" الوصول إلى كل المعلومات عن الرقم الذي أرسل الرسالة إلى "راوية" لتنتهي الحلقة وسط اقتراب "فهد" بالوصول إلى المتورطين في الاعتداء على أخته.يمكنك قراءة أيضاً.. السجن يجمع أبطال مسلسلات رمضان 2025 وهؤلاء أبرز المحبوسين

مسلسل "فهد البطل" يُعرض ضمن مسلسلات رمضان 2025، وهو من تأليف محمود حمدان، وإخراج محمد عبدالسلام، وإنتاج شركة سينرجي، وتدور أحداثه في إطار شعبي مع خط درامي صعيدي، ويجسد أحمد العوضي شخصية فهد، الشاب الصعيدي الذي يهرب بصحبة شقيقته من عائلته بعد مقتل والده على يد عمه، وبعد استقراره في القاهرة وبدء حياة جديدة؛ يدخل في صراعات لا تنتهي، ويقرر الانتقام من الذين ظلموه.

وتضم قائمة أبطال مسلسل "فهد البطل"، إلى جانب أحمد العوضي، كلاً من: ميرنا نور الدين، أحمد عبدالعزيز، محمود البزاوي، لوسي، كارولين عزمي، يارا السكري، عصام السقا، صفاء الطوخي، حجاج عبدالعظيم، محسن منصور، حمزة العيلي، أحمد ماجد، عايدة رياض، صفوة، مصطفى حشيش، عايدة فهمي، مجدي بدر، محمد مهران، محمد صلاح آدم، محمد أبو داوود، مراد فكري صادق.



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