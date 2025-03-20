سيلين ديون تعلن عن تحديث جديد عن صحتها.. ماذا تضمن؟

سيلين ديون تنشر فيديو مبهجاً وتبدو جيدة

View this post on Instagram A post shared by Céline Dion (@celinedion)

ما هو مرض سيلين ديون؟

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 20 مارس 2025 11:58 صباحاً - المغنية العالميةتكافح بشجاعة متلازمة الشخص المتصلب منذ سنوات، وقد تغيرت حياتها بشكل كبير نتيجة لذلك، وتأثرت مسيرتها الفنية، ولكنها حرصت على التفاؤل طوال الوقت ولم تستسلم أبدًا لليأس، وفي 19 مارس الجاري، نشرت على انستغرام تحديثًا مبهجًا لمعجبيها حول صحتها.نشرت سيلين ديون، البالغة من العُمر 56 عامًا، لقطات لها وهي ترقص أثناء لعب الغولف مع أبنائها الثلاثة، رينيه تشارلز، وإيدي، ونيلسون.وارتدت النجمة زيًا أبيض اللون وقبعة، وارتسمت على وجهها ابتسامة عريضة وهي تتجول في أرجاء الملعب، وكان يبدو عليها أنها في حالة جيدة. وكتبت في تعليقها: "قضيت يومًا جميلًا مع أولادي في الملعب.. أنا الآن أفضل وأعود إلى أجواء اللعب".يذكر أنوثّقت معركتها مع متلازمة إس بي إس في فيلم وثائقي بعنوان "أنا: سيلين ديون"، عُرض لأول مرة عام 2024. وعندما أُعلن عن هذا الفيلم الوثائقي لأول مرة، شاركت المغنية رسالة شخصية حول نقل قصتها إلى الشاشة.وقالت: "لقد كان العامان الماضيان تحديًا كبيرًا بالنسبة لي، رحلة من اكتشاف حالتي إلى تعلم كيفية التعايش معها والتعامل معها، دون أن أدعها تُحدد هويتي. قررتُ توثيق هذه المرحلة من حياتي، لمحاولة رفع مستوى الوعي بهذه الحالة غير المعروفة، ومساعدة الآخرين الذين يُشاركونني هذا التشخيص".إليكِ هذا الخبر سيلين ديون تظهر في مقطع دعائي خاص بكرة القدم

المرض الذي تعاني منه سيلين ديون هو: "متلازمة الشخص المتيبس"، وهو تصلب عضلي يتطور تدريجياً مع نوبات متكررة من تشنجات عضلية مؤلمة، وعلى الرغم من أن السبب الدقيق لهذا المرض غير معروف، إلا أنه يُعتقد أنّه أحد أمراض المناعة.

إليكِ هذا الخبر سيلين ديون تواجه انتقادات شديدة تتعلق بأدائها في افتتاح أولمبياد باريس 2024

الكشف عن مرض سيلين

View this post on Instagram A post shared by Céline Dion (@celinedion)



وكانت سيلين ديون قد أعلنت نهاية عام 2022 عن إلغاء 8 من حفلاتها التي كانت ستقدمها في صيف 2023؛ إضافةً إلى تأجيل جولتها الغنائية لعام 2023 حتى عام 2024. ونشرت النجمة البالغة من العمر 54 عاماً، على حسابها في موقع التواصل الاجتماعي إنستغرام، فيديو كشفت من خلاله أنها عانت في الفترة الماضية من تشنجات عضلية حادة، تسببت بمنعها من الحركة والوقوف، وحتى الغناء، وقالت النجمة إنها وبعد إجراء عدة فحوصات، تبين للأطباء أنها مصابة بمتلازمة «الشخص المتيبس»، التي تُعَد اضطراباً عصبياً نادراً جداً. وهذه المتلازمة تجعل المريض يشعر بتيبس في عضلات الجذع، مع انقباضات وتشنجات عضلية تسبب ألماً مزمناً، وتمنعه من التحرك، كما تتسبب في انحناء الظهر.

واللافت أن هذه المتلازمة نادرة جداً؛ إذ إنها تصيب 1 من بين مليون شخص بمنتصف العمر، حول العالم، وأوضحت النجمة أنها في ذلك الوقت، تخضع لمرحلة علاج دقيقة، وتأمل في أن تتحسن سريعاً لتعود إلى جمهورها والمسرح، وقد بدا التأثر بشكل كبير على النجمة، كما لم تنسَ أن تقدم الشكر للطاقم الطبي الذي يشرِف على حالتها.

قد ترغبين في معرفة سيلين ديون تبعث برسالة أمل في أحدث ظهور لها على خشبة المسرح

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365»

وللاطلاع على فيديوجراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365»

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن»