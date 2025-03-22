جيسي عبدو عن صداقتها مع ماغي بو غصن: بزمن المصالح صارت الصحبة الحقيقية نادرة

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 22 مارس 2025 01:28 صباحاً - في حين أن الصداقات الحقيقية أصبحت نادرة في الوسط الفني، تبدو لافتة تلك الصداقة التي تجمع الفنانتين ماغي بو غصن وجيسي عبدو. فهذه الصداقة تمتد لسنوات عدة وتمتاز أنها حقيقية وبعيدة عن المصالح الشخصية. وقد نشرت الفنانة جيسي عبدو صورة تجمعها بالفنانة ماغي بو غصن عبر حسابها على إكس وتحدثت عن سر صداقتها مع ماغي واستمرارها منذ سنوات عدة.

جيسي عبدو لـ ماغي بو غصن: كتير بيسألوني عن هالصحبة يلي عمرها سنين



ففي وقت ينهار العديد من الصداقات الفنية التي كانت تبدو في العلن صادقة ولكنها تبرهن العكس وأنها تنتهي بسرعة، نجد ماغي بو غصن وجيسي عبدو صديقتين حقيقيتين وأقرب إلى الشقيقتين على أرض الواقع وفق تأكيدهما في أكثر من تصريح، وليس فقط من خلال دوريهما في مسلسل "بالدم" حيث تظهران بالفعل حالياً بدور الشقيقتين غالية (ماغي بو غصن) وتمارا (جيسي عبدو) في مسلسل "بالدم" الذي يعرض في رمضان الحالي حيث يتصدر الترند باستمرار لنواح عدة: قصته المشوقة مع أحداثه التي تستطيع حبس أنفاس مشاهديه في كل حلقة، وأيضاً أبطاله الذين يقدم كل واحد منهم أداءً مبهراً ومتمكناً يصل بعمق للمشاهد.

وعبر حسابها على إكس، نشرت جيسي عبدو صورة جمعتها بصديقتها الممثلة ماغي بو غصن من لقطة تعود لمسلسل "بالدم" وهما متعانقتان في مشهد يحمل كل الحب الذي تكنّه الشقيقتان لبعضهما البعض. ولم تغير حقيقة أن غالية وتمارا ليستا شقيقتين في أحداث المسلسل، أي مشاعر حب تجاه بعضهما البعض إنما على العكس زادت من محبتهما العميقة الواحدة تجاه الأخرى. وقد أرفقت جيسي عبدو الصورة على إكس التي جمعتها بماغي بو غصن بتعليق مؤثر يختصر صداقتهما التي تمتد لسنوات حيث تحدثت عن الصحبة الحقيقية النادرة وجاء فيه: "كتير بيسألوني عن هالصحبة يلي عمرها سنين .. بزمن المصالح صارت الصحبة الحقيقية نادرة .. نادرة بس موجودة اذا عرفتو تنقوا الصديق الصح .. اي الدني بعدا بخير مع الناس يلي فيها خير وبركة وكرامة وطيب أصل .. اي المتل صحيح الطيور على أشكالها تقع .. ونصيحتي الكن بس بدك تنقي صحبتك نقيها تكون طيبة وأصيلة لا خبيثة ولا تلبيثة".

لقطات مؤثرة جمعت ماغي بو غصن وجيسي عبدو في مسلسل "بالدم"

وكانت نشرت ماغي بو غصن وجيسي عبدو أيضاً عبر حسابيهما فيديو مؤثر جمعهما وضمّ مشاهدهما سوياً من مسلسل "بالدم" وهما تتعانقان وتتبادلان عبارات المحبة والأخوة لاسيما بعد اكتشافهما الحقيقة أنهما ليستا شقيقتين حقيقيتين يجمعهما رابط الدم. وفي إحدى اللقطات تقول جيسي لماغي: "أنت شقفة من قلبي".

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أيضاً وفي السياق نفسه كانت الفنانة ماغي بو غصن في وقت سابق، نشرت صورة جمعتها بصديقتها جيسي عبدو في يوم ميلاد الأخيرة في شهر فبراير الفائت، وكتبت تعليقاً يختصر مدى محبتها لصديقتها جيسي عبدو وعلقت قائلة:" بكرا عيد مين؟ عيد صديقتي وحبيبة قلبي عقبال المية يا صديقة الايام الحلوة والصعبة.. حبيبة قلبي اللي حدّي دايماً وأنا حدها بكل المراحل اللي مرقت واللي جايي. بحبك يا صغيّر يا قمر".

أعمال جمعت ماغي بو غصن وجيسي عبدو

تجتمع ماغي بو غصن وجيسي عبدو مجدداً في مسلسل "بالدم" بعد لقائهما معاً في المسلسل الكوميدي "جوليا" منذ سبع سنوات الذي عرض في رمضان 2018 حيث أطلت ماغي بو غصن حينها بدور جوليا وجيسي عبدو بدور ريما. وكانت تجمعهما صداقة متينة تترافق والعديد من المواقف والأحداث الكوميدية التي كانت ترافقهما في العمل. كذلك اجتمعتا في مسلسل "كاراميل" في رمضان من العام 2017 حيث أطلت ماغي بدور مايا وجيسي بدور رهف وأيضاً في فيلم "حبة كاراميل".

مسلسل "بالدم"

يحظى "مسلسل" بالدم منذ حلقته الأولى بنجاح باهر متصدراً الترند بأحداثه التي يتابعها المشاهدون بشغف. العمل من بطولة ماغي بو غصن وبديع أبو شقرا وباسم مغنية ورفيق علي أحمد وجوليا قصار وإلسي فرنيني وجناح فاخوري ونوال كامل وجيسي عبدو وماريلين نعمان وسمارة نهرا وكارول عبود وفيصل أسطواني ورندة حشمي وسعيد سرحان وتالين أبو رجيلي وكتابة نادين جابر وإخراج فيليب أسمر وإنتاج إيغل فيلمز.

تدور قصته حول غالية (ماغي بو غصن) التي تكتشف أنها ليست الابنة الحقيقية لروميو (رفيق علي أحمد) وجانيت (جوليا قصار) وأنه تم بالخطأ تبديلها مع مولودة أخرى في نفس المستشفى الذي شهد على ولادتهما منذ 45 عاماً، لتبدأ غالية رحلة البحث الشاقة عن والديها الحقيقيين وسط أحداث مشوّقة يشهدها العمل.

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