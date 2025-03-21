مسلسل المداح 5 الحلقة 22.. صابر في مواجهة الملك الأحمر وست الحسن

مواجهة صابر مع الملك الأحمر وست الحسن

View this post on Instagram A post shared by MBC Masr (@mbcmasrtv)

مسلسل المداح أسطورة العهد

View this post on Instagram A post shared by MBC Masr (@mbcmasrtv)

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 21 مارس 2025 11:55 مساءً - يواصل مسلسل "" جذب الجمهور مع تصاعد أحداث الموسم الخامس، حيث شهدت الحلقة 22 العديد من التطورات المثيرة، حيث يجد صابر () علاج الوباء، لكنه يتعرض لتحديات كبيرة من قبل ست الحسن () والملك الأحمر.في هذه الحلقة، ينجح صابر في العثور على بقية علاج الوباء، وهو ما يعد إنجازاً كبيراً في رحلته. ومع ذلك، يجد نفسه في مواجهة خطيرة مع الملك الأحمر وست الحسن، ويخططان لاستغلال هذا العلاج لتحقيق أهدافهما الشريرة، فيما يُظهر الملك الأحمر، () بكل وضوح تهديداته لصابر، حيث يصرخ بشعار "الموت" كرمز لخطورة مواجهتهما.يمكنكِ قراءة.. تزامنا مع الاحتفال بيومها.. أبرز نماذج الأمهات مسلسلات رمضان 2025تأثيرات أخرى في الحلقة تشمل تأثر رحاب بكتاب السحر، مما يزيد من الغموض والخوف في الأحداث، كما يظهر حسن () في مواقف غريبة، حيث يطلب من زوجته أن تخرج معه لتصوير فيديوهات لايف للمتابعين، مما يزيد من التوتر في العلاقة بينهما. من جانب آخر، تعترف مريم لابنها أن توقعاتها السابقة كانت مجرد جهل بعد أن تعرضت لتهديدات خطيرة، مما يؤكد على تعقيدات الشخصيات في المسلسل." يُعرض ضمن مسلسلات رمضان 2025، ويأتي من بطولة: حمادة هلال، غادة عادل، خالد الصاوي، أحمد بدير، هبة مجدي، خالد سرحان، يسرا اللوزي، دنيا عبد العزيز، حنان سليمان، محسن محيي الدين، محمد علي رزق، تامر شلتوت، حسني شتا، صبحي خليل، أحمد ماهر، جوري بكر، دارين حداد، محمد عبد الحافظ، طارق النهري وعدد آخر من الفنانين والعمل من تأليف أمين جمال، إخراج أحمد سمير فرج، وإنتاج صادق الصباح.يمكنك قراءة أيضاً.. حمادة هلال ينتقل بين الماضي والحاضر في المداح 5.. فما القصة؟تدور أحداثفى الموسم الخامس والأخير، بعد عودة صابر المداح () من الموت، يواصل حروبه ضد الجن، ويضطر لمواجهة بنات إبليس كعدو جديد بأهداف خبيثة، ويسعى بكل عزمه للتغلب عليهم والتخلص من شرورهم كما اعتاد مسبقًا، كما تشهد حياته الشخصية العديد من التطورات المختلفة.لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».