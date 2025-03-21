مسلسل وتقابل حبيب الحلقة 21.. أول اعتراف صريح من فارس بحب ليل

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 21 مارس 2025 11:55 مساءً - شهدت الحلقة الـ 21 من مسلسل "وتقابل حبيب" أول اعتراف صريح من فارس (كريم فهمي) بحب ليل (ياسمين عبد العزيز) بعد فترة من التلميحات بينهما حيث التقى الثنائي في أحد المطاعم وتخبر ليل فارس بما حدث من والديه عبد العزيز (صلاح عبد الله) وإجلال (أنوشكا) وتهديدهما لها بالابتعاد عنه، ويرد هو الآخر، بأنهما طلبا منه نفس الأمر.

فارس يعترف بحبه لـ ليل

يٌصر فارس على دعم ليل وعدم موافقته على ترك الفيلا حيث تكشف ليل أنها شعرت تجاه فارس بأشياء لم يكن عليها الشعور بها، ويؤكد لها فارس أنه شعر ذلك هو الآخر، لتغادر ليل غاضبة حيث ترى أن فارس يقول كلامًا لا يصح أن يقوله ولكن فارس يخرج وراءها مسرعًا ويلحق بها أمام الفندق، ويمسك بها ويكشف لأول مرة علنًا أنه يحبها.

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وكشفت الحلقة الـ 21 عن سيطرة مشاعر الغيرة على فرح (بسنت شوقي) تجاه فارس، وعلاقته مع كاريمان العسكري (إنجي كيوان) بعدما دخلت عليهما الشركة وهما يتحدثان عن مقابلتها في المنزل وتسأل فرح غاضبة عن طبيعة الأمر، ليخبرها فارس أن كاريمان ستحضر منزل رقية (نيكول سابا) ويوسف (خالد سليم) وأنه لا يوجد أي شيء بينه وبين كاريمان ولا يكن لها أي مشاعر حب.

رفية تضغط على يوسف للانضمام لها في أعمالها غير المشروعة

وتوالت الأحداث في الحلقة 21 حيث يتحدث يوسف مع زوجته رقية العسكري حول الموقف الصعب الذياً أصبح فيه، بعد معرفته بطبيعة عملها في المافيا العالمية، حيث تواجد في اللقاء مدير أعمال رقية خالد (أحمد عبد الله) وحاولت رقية وخالد الضغط على يوسف لقبول العمل معها في الأعمال العالمية التي ثبت أنها ضمن نشاط المافيا العالمية.

حاول يوسف التأكيد على خطورة ما يفعلان. إلا أن رقية أكدت أنه لا توجد أعمال قوية ذات عائد قوي دون مخاطرة، لكن الأهم أن تكون محسوبة وهي تحسب خطواتها بقوة، ثم يترك يوسف الجلسة وتتحدث رقية وخالد عن قبوله للعمل معهما بعد معرفة كل تلك التفاصيل لتؤكد رقية أنها تعرف يوسف جيداً وهو الآن في مرحلة التفكير، ومن المؤكد أنه سيقبل بالأمر ولن يعارضها على الإطلاق.

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مسلسل "وتقابل حبيب" بطولة ياسمين عبدالعزيز، كريم فهمي، خالد سليم، نيكول سابا، أنوشكا، بسنت شوقي، صلاح عبد الله، حنان سليمان، رشوان توفيق، محمود ياسين جونيور، منة عرفة، بسنت أبو باشا، إنجي كيوان، أحمد عبد الله، بتول الحداد، كريم عبد الخالق، حمدي هيكل، ريم رأفت، وعدد آخر من الفنانين، من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج محمد الخبيري وإنتاج شركة سينرجي.

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