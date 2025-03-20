عفاف مصطفى عن اعتزال محمد سامي للدراما التلفزيونية: أحبطوه



كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 20 مارس 2025 11:58 صباحاً - مع الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، فاجأ المخرج محمد سامي جمهوره من خلال منشور له عبر صفحته على "فيسبوك" بإعلان اعتزاله الإخراج التلفزيوني، معلناً عن سفره للخارج لمدة عامين لدراسة مجال من المجالات المحببة له.

عفاف مصطفى: موضوعات محمد سامي الدرامية موجودة في المجتمع

قرار " سامي" أحدث صدمة كبرى ليس فقط لمحبيه ولكن لعدد من الفنانين، من بينهم الفنانة عفاف مصطفى، والتي رأت بأن الانتقادات والهجوم غير المبرر عليه بسبب ما يطرحه من موضوعات، سببت له احباطاً وكان ذلك دافعاً له لاتخاذ هذا القرار، وكتبت" عفاف" عبر صفحتها منشوراً جاء كا التالي .." إلي / محمد سامي ،، الموضوعات اللي طرحتها في كتاباتك أو إخراجك موجوده بقوه داخل مجتمعنا " الموضوع كله إنك ألقيت الضوء عليها وطرحت حلول للنهاية، فأحبطوك لأنك دست عالجرح بقوه عالنعامه".



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أعمال محمد سامي في دراما رمضان 2025

ويتواجد المخرج محمد سامي في موسم دراما رمضان الحالي، بعملين دراميين الأول مسلسل " إش إش" الذي تدور أحداثه حول قصة حياة راقصة التي تجسد شخصيتها مي عمر، تسعى للعيش في ظل ظروف صعبة، ومع مرور الوقت، تجد نفسها في مواجهة مع أحد كبار المنطقة الذي يلعب دوره الفنان ماجد المصري، والذي يرغب في التقرب من «إش إش»، لكنه يجد نفسه محاصرًا في دوامة من المكائد والمصائب التي تدبرها له.

أما المسلسل الثاني فهو مسلسل " سيد الناس" حيث تقع أحداثه في إطار درامي تشويقي حول "جارحي" عمرو سعد، الذي تنقلب حياته رأساً على عقب وفاة والده، حيث يجد نفسه أمام مفتاح غامض وثروة ضخمة وماضٍ مظلم، محاطًا بخصوم وأعداء لا يرحمون، ويتوجب عليه أن يخوض العديد من الصراعات المحفوفة بالمخاطر لحماية عائلته وإرثه.

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