شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل حسبة عمرى.. أضرار نفسية غير متوقعة لعدم تعاون الزوجين والان مع تفاصيل الخبر

شهدت أحداث الحلقة الرابعة من مسلسل حسبة عمرى، تعنيف فاروق "عمرو عبد الجليل" لزوج ابنته ليلى "نور إيهاب"، بعدما سمعه أثناء حديثه معها بمكالمة فيديو كول، وهو يطلب منها بطريقة آمرة أن تعد له كوب شاى.

واحتد فاروق على زوج ابنته وأخبره أنها لم تسافر معه حتى تكون خادمة له، وعليه الاعتماد على نفسه، وأنه إذا طلب منه شىء فعليه أن يطلبه بطريقة أكثر تهذيبا.وفى العادة تقع النسبة الأكبر من المهام المنزلية على الزوجة، إلا أنه وفقا لعدد من الأبحاث، تعد عدم مساعدة الزوج لزوجته من أهم أسباب توتر العلاقة بين الزوجين، خاصة بعد إنجاب الأطفال وتضاعف تلك المسئوليات على الزوجة.

أضرار عدم توزيع المهام المنزلية على الزوجين

ووفقا لموقع "Very well mind" تفرض بعض المعتقدات الاجتماعية على الزوجة أن تكون المسئولة عن الأعمال المنزلية، رغم أن الأزواج الذين يوزعون تلك المهام عليهم، هم أكثر سعادة وتفاهما من الأزواج الآخرين.

وتشمل النتائج السلبية المترتبة على عدم مساعدة الزوج لزوجته ما يلى:انخفاض الرضا

عندما يشعر أحد الزوجين أنه يقوم بأعمال أكثر من طاقته، فإنه يكون أقل رضا عن علاقته بالطرف الآخر.

زيادة الضيق

أظهرت الأبحاث أن التفكير في "العبء المزدوج" المتمثل في تحمل المسئولية عن المنزل والعمل معا، يؤدي إلى أزمة نفسية

الاكتئاب

كشفت بعض الدراسات أن النساء المثقلات بالأعمال المنزلية المفرطة، يعانين من أعراض الاكتئاب أكثر. 14

زيادة خطر الطلاق

يعد التقسيم غير المتكافئ للعمل المدفوع الأجر، وغير مدفوع الأجر "الأعمال المنزلية"، من الأسباب المؤدية إلى الطلاق.

كيفية المساعدة فى الأعمال المنزلية

يوجد عدد من النصائح التى تساعد الزوجين على تنظيم الاعمال المنزلية بينهما، وهى:

تعرف على الأولويات

حددا أولوياتكما كزوجين داخل المنزل، والأعمال العاجلة والتى يمكن تأجيلها لعض الوقت.

وضع قائمة بالأعمال الكريهة

ضعوا قائمة بالأعمال المنزلية التي يكره كل منكما القيام بها بشدة، لأنه ما يكرهه أحدهما، قد يتحمله الآخر.

الاتفاق على جدول زمني

إجبار بعضنا البعض على إنجاز مشروع أو مهمة منزلية عندما لا يكونون مستعدين لذلك يُسبب التوتر، لذلك مراعاة التوقيت المناسب مهم.

مناقشة خطة كل أسبوع

تعارض العمل مع الأعمال المنزلية أمر وارد، لذلك من الأفضل وضع خطة زمنية تتغير بشكل اسبوعى.

قصة مسلسل حسبة عمرى

"حسبة عمري" يتناول قصة وقوع خلافات بين روجينا التى تجسد شخصية هند، وزوجها عمرو عبد الجليل الذى يقوم بشخصية فاروق، بعد زواج دام 20 عاما، وبعد سفر ابنتهما، فيكتشفان صعوبة الحياة بعدها، لتبدأ أزماتهما في التصاعد، حتى تقرر هند تطليق نفسها من فاروق وتطالبه بحق "الكدّ والسعاية".

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