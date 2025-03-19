سيلينا غوميز تستذكر مقطع من كواليس تصوير ديزني عندما كانت صغيرة

ميرنا وليد - بيروت - شاركت النجمة العالمية سيلينا غوميز مقطع فيديو قديم عبر حسابها الخاص، ظهرت فيه عندما كانت صغيرة في كواليس تصوير برنامجها الشهير على ديزني، و علقت على منشورها بالقول: "نحن لا نصبح أصغر سنا"، ليتفاعل معها متابعوها من خلال التعليقات، معبرين عن إشتياقهم و حبهم لتلك الفترة من مسيرتها.



و في وق سابق، قامت عارضة الأزياء العالمية بيلا حديد بوضع اعجاب على صورة النجمة العالمية سيلينا غوميز، وهي الصديقة المقربة لعارضة الأزياء هايلي بالدوين وذلك بعد قيام الأخيرة بوضع علامة إعجاب على فيديو كانت قد نشرته تيك توكر شهيرة، وتتناول فيه موضوع حول سيلينا غوميز وخطيبها المنتج بيني بلانكو بأسلوب ساخر وتهكمي.

