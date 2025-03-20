شخصية إياد نصار في "ظلم المصطبة" تلفت الأنظار بعد عرض الحلقات الأولى

ميرنا وليد - بيروت - لفتت شخصية حسن عبد الودود التي يجسدها الممثل المصري إياد نصار في مسلسل "ظلم المضطبة"، الأنظار بعد عرض الحلقة الأولى من منه، والتي شهدت أحداث مشوقة.

ويلغب نصار لأول مرة دور سائق نقل ثقيل وصاحب ورشة تصليح شاحنات في إيتاي البارود بمحافظة البحيرة.

ويؤدي إياد شخصية رجل ريفي سجن ظلما في ليبيا لمدة 7 سنوات بعد خيانة صديقه "حمادة". ويتحدث حسن باللهجة المحلية الخاصة بأهالي دمنهور والتي تدرب عليها مع متخصص في اللهجات.

يعتبر مسلسل "ظلم المصطبة"، أول تعاون لإياد مع المؤلف أحمد فوزي صالح والسيناريست محمد رجاء وإسلام حافظ، وأيضا مع المخرج محمد على وعمرو موسي وهاني خليفة.

والمسلسل يخوض رحلة داخل أجواء الريف، حيث تتشابك المصائر بسبب عادات وتقاليد قاسية تفرض قوانينها الخاصة على الأهالي. ويتألف من 15 حلقة، من تأليف أحمد فوزى صالح وإخراج هانى خليفة ومحمد علي، وبطولة عدد من الممثلين أبرزهم: إياد نصار، ريهام عبد الغفور، فتحي عبد الوهاب، بسمة، أحمد عزمي، محمد علي رزق، وغيرهم.

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