شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل الغاوى الحلقة 5 .. شمس يخطف تامر شلتوت ويضغط عليه لمعرفة مكان ابن شقيقته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة 5 من مسلسل الغاوي بطولة النجم أحمد مكي، والذى يعرض على قناة on ضمن موسم رمضان 2025، من اخراج ماندو العدل، وانتاج سينرجى ، أحداثا مختلفة ، حيث اتفق شمس مع اصدقائه على الوقوف معه ليعيد ابن شقيقته، وبلغوه إنهم سيساعدونه، حيث خطف شمس واصدقائه تامر شلتوت الدراع اليمنى للخواجة، حتى يعرف منه مكان ابن شقيقته، ليذهب بتخطيط مع اصدقائه .

تدور أحداث مسلسل الغاوي فى إطار شعبى حول شمس العدوى أحد أخطر البلطجية، يفقد زوجته بصورة مأساوية ويتعرض لظلم شديد، فيقرر تغيير نمط حياته الإجرامى والاهتمام بتربية ابنه بطرق شريفة، فيبدأ فى مواجهة العديد من التحديات والصعوبات فى سبيل تحقيق ذلك، وتجعله يتحول إلى بطل شعبى فى نظر أهله وأبناء منطقته الشعبية.





أبطال مسلسل الغاويمسلسل الغاوى ينتمى لنوعية أعمال الـ15 حلقة، وهو من تأليف طارق كاشف ومحمود زهران وإخراج ماندو العدل وإنتاج شركة سينرجى وبطولة أحمد مكى وعائشة بن أحمد وعمرو عبد الجليل، أحمد بدير، أحمد كمال، محمد لطفى، ولاء الشريف، كرم جابر، هاجر عفيفى، أبيوسف، تامر شلتوت، وضيف الشرف كزبرة.

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