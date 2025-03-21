شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف تفتتح 36 مسجدًا غدًا الجمعة ضمن خطتها لإعمار بيوت الله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل وزارة الأوقاف جهودها لإعمار بيوت الله – عز وجل – بافتتاح 36 مسجدًا غدًا الجمعة 21 من رمضان 1446هـ‍/ 21 من مارس2025م، 13 مسجدًا منها بنظام الإحلال والتجديد، و23 مسجدًا صيانةً وتطويرًا.

وأعلنت الوزارة وصول إجمالي المساجد المفتتحة منذ أول يوليو 2024م حتى الآن إلى 1230 مسجدًا، من بينها 834 مسجدًا إحلالًا وتجديدًا، و396 مسجدًا صيانةً وتطويرًا، وأكدت أن إجمالي ما تم إحلاله وتجديده وصيانته وفرشه منذ يوليو 2014م بلغ 13311 مسجدًا بتكلفة إجمالية تقدر بنحو 22 مليارًا و 432 مليون جنيه.

وشهدت قائمة المساجد المقرر افتتاحها تنوعًا جغرافيًا واسعًا، بيانها كالتالي:

ففي محافظة البحيرة:

إحلال وتجديد: مسجد ياسين حمد، قرية الدراوية البحرية – مركز أبو حمص؛ مسجد أبو ستة، قرية البسلقون – مركز كفر الدوار؛ مسجد زاوية الفيومي، قرية زاوية مسلم – مركز الدلنجات.

صيانة: مسجد الرضوان، قرية عبد المجيد المرسي – مركز بدر؛ مسجد الرحمن، بجوار مصنع البلاستيك- بندر حوش عيسى؛ مسجد كومبو الكبير – مركز المحمودية.

وفي محافظة المنيا:

إحلال وتجديد: مسجد عبد المنعم، عزبة عبد المنعم، قرية طمبدي – مركز مغاغة؛ مسجد عمر بن الخطاب، قرية بني خلف – مركز مغاغة.

صيانة: مسجد الضواحي، قرية منبال حلوة – مركز مطاي؛ مسجد البر والتقوى، قرية اتليدم- مركز أبو قرقاص.

وفي محافظة كفر الشيخ:

إحلال وتجديد: مسجد 42 المنصور، قرية 42 المنصور- مركز الحامول.

صيانة: مسجد محفوظ ندا، قرية القومسيون شرق - مركز مطوبس؛ مسجد الرحمة، قرية دقلت - مركز كفر الشيخ؛ مسجد قنديل، عزبة أبو قنديل، قرية البخانيس– مركزكفر الشيخ؛ مسجد العمري، قرية محلة القصب – مركز كفر الشيخ؛ مسجد الكبير شمس الدين، قرية شمس الدين - مركز سيدي سالم.

وفي محافظة بني سويف:

إحلال وتجديد: مسجد العزيز، قرية سنور – مركز بني سويف.

صيانة: مسجد الشرقي، قرية طما فيوم – مركز إهناسيا.

وفي محافظة أسيوط:

إحلال وتجديد: مسجد الثمانية – مدينة القوصية.

صيانة: مسجد المدينة المنورة، قرية نزالي جانوب - مركز القوصية.

وفي محافظة قنا:

إحلال وتجديد: مسجد نجع العرق، العسيرات – مركز فرشوط.

صيانة: مسجد العتيق، قرية البرارة - مركز نجع حمادي.

وفي محافظة أسوان:

إنشاء : مسجد روح وريحان، قرية العباسية – مركز كوم أمبو.

وفي محافظة الشرقية:

إحلال وتجديد: مسجد السوالمة، قرية جهينة البحرية، مركز فاقوس.

وفي محافظة الدقهلية:

صيانة: مسجد عمرو بن العاص، قرية ميت طريف – مركز دكرنس.

وفي محافظة مطروح:

إنشاء : مسجد أولاد عبد الجيد أبو سطيل – براني؛ مسجد أولاد عاصي شماس - براني

وفي محافظة بور سعيد:

صيانة: مسجد الحكيم، بحر البقر – جنوب بور سعيد؛ مسجد عمار بن ياسر، منطقة الخمس كباري – جنوب بور سعيد

وفي محافظة سوهاج:

صيانة: مسجد عمر بن الخطاب، قرية المحامدة البحرية – مركزسوهاج؛ مسجد الرحمة، قرية دمنو – مركز سوهاج؛ مسجد فهيم وزيري، قرية بني جميل – مركز البلينا.

وفي محافظة القليوبية:

صيانة: مسجد خلوة البرادعة، قرية البرادعة – مركز القناطر الخيرية.

وفي محافظة الأقصر:

صيانة: مسجد السلام، نجع أحمد إبراهيم – مركز الزينية؛ مسجد المطاعية الجديد – مركز البياضية.

وفي محافظة الإسماعيلية:

صيانة: مسجد العمري، عزبة العمري، قرية الضبعية – مركز الإسماعيلية.

وتؤكد هذه الجهود التزام وزارة الأوقاف بتطوير بيوت الله -عز وجل- وتحديثها لتوفير بيئة إيمانية مناسبة للمصلين في مختلف أنحاء الجمهورية، في إطار اهتمام الوزارة بإعمار بيوت الله -عز وجل- ماديًّا وروحيًّا وفكريًّا.

