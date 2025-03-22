شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش السوداني يفرض سيطرته على القصر الجمهوري ويواصل تقدمه في الخرطوم والان مع تفاصيل الخبر

أكد محمد إبراهيم، مراسل القاهرة الإخبارية من الخرطوم، أن الجيش السوداني تمكن من فرض سيطرته الكاملة على القصر الجمهوري بعد معارك عنيفة استمرت يومين ضد قوات الدعم السريع، التي لا تزال تتحصن في بعض أحياء العاصمة.

وأوضح، خلال مداخلة على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الجيش يواصل عملياته العسكرية في وسط الخرطوم، لا سيما في مناطق السوق العربي والمناطق الغربية منه، حيث يتمركز عند مقرن النيلين، كما يتقدم الجيش بثبات في تلك المناطق بعد نجاحه في استعادة القصر الجمهوري، وهو رمز سيادي مهم سعى الجيش لاستعادته منذ بدء الاشتباكات.

ولفت إلى أنه وفقًا لمصادر ميدانية، بدأ الجيش عملياته بالسيطرة على الجهة الشرقية للقصر الجمهوري، ثم توسع جنوبًا حتى فرض سيطرته الكاملة عليه، كما تشير التقارير إلى انسحابات متتالية لعناصر الدعم السريع من المناطق المحيطة بالقصر، ما يرجح انتقال المواجهات إلى جنوب العاصمة خلال الساعات المقبلة.

وأشار إلى أن الجيش يعزز موقعه في الخرطوم من خلال السيطرة على أغلب الجسور الحيوية التي تربط بين الخرطوم وأم درمان والخرطوم بحري، مما أدى إلى محاصرة قوات الدعم السريع في مناطق متفرقة، أبرزها أحياء الرياض، المعمورة، بري، وامتداد ناصر، حيث ما زالت الميليشيا تتحصن.