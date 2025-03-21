شكرا لقرائتكم خبر عن نوستالجيا.. رحلة مع ليلى عز العرب في أجمل مسلسلات رمضان 1996.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

أكدت الفنانة ليلى عز العرب، أنه عقب انتهاء موسم الدراما في عام 1995 ومع دخول رمضان 1996 زاد الاهتمام بالمسلسلات الاجتماعية القريبة من المجتمع المصري، موضحة أن الناس زاد اهتمامها بهذه المسلسلات، مستشهدة بمجموعة من أشهر المسلسلات التي تصدرت الشاشات المصرية في رمضان 1996.

وعرضت ليلى عز العرب، من خلال برنامج "نوستالجيا"، المذاع على قناة الحياة، مقاطع من أشهر مسلسلات رمضان 1996 ومنها مسلسل لن أعيش في جلباب ابي لنور الشريف ونصف ربيع الآخر ليحيى الفخراني ومن الذي لا يحب فاطمة لأحمد عبد العزيز والوتد لهدى سلطان ويوسف شعبان.

وانطلق برنامج نوستالجيا على قناة الحياة، وهو البرنامج الذي أعادت به قناة الحياة نوستالجيا زمن الفن الجميل، والذكريات الممتعة مع أجمل لحظات مرت على حياة المصريين، خلال شهر رمضان من خلال برامج ومسلسلات وفوازير وإعلانات شهر رمضان الكريم التي ارتبطت مع الجمهور على مدار سنوات طويلة.

البرنامج من إنتاج المتحدة للإنتاج الفيني وإخراج مصطفي عبد الفتاح وإشراف إسلام عبد الحكيم ومدير البرامج محمد عدلي وكتابة الحلقات تامر عبده أمين وإعداد زياد شاهين ومادة ارشيفية غادة الشعراوي ومراجعة تاريخية أسامة بديع ومدير فريق البحث شريف أسامة.

