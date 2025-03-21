شكرا لقرائتكم خبر عن الحلقة السادسة من مسلسل حسبة عمرى تناقش الابتزاز الإلكترونى لتوعية الفتيات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سلطت الحلقة السادسة من مسلسل حسبة عمري، للنجمة روجينا، الذي يعرض ضمن الموسم الرمضاني الحالي، الضوء على قضية مهمة جدا في المجتمع، والتي يقع فيها عدد كبير من الفتيات بشكل مستمر، وهي قضية الابتزاز الالكتروني، وضرورة توعية الفتيات والسيدات بحقوقهن في ذلك الملف بالتحديد، والطرق المتبعة المفترض ان تسلكها الفتاة في حال تعرضها لابتزاز الكترونى بالصور.

وحرصت الحلقة السادسة من مسلسل حسبة عمري، على توعية الفتيات والسيدات بضرورة معرفة حقوقهن في حال تعرضهن لابتزاز الكتروني، بالإضافة إلى تحذيرهم بضرورة ارسال أي صور لهم لعدم الوقوع في ذلك المأزق الذي تتعرض له فتيات كثر وتؤدي في بعض الأحيان الى تطورات تنتهي بشكل مأساوي.

مواعيد عرض وإعادة مسلسل حسبة عمرييعرض مسلسل حسبة عمري الحلقة 6 على قناة dmc في تمام الساعة 9:45 مساء، والإعادة الأولى 8 صباحا، والإعادة الثانية 3:45 مساء، وبالتزامن مع منصة Watch it الرقمية.يتناول قصة وقوع خلافات بين روجينا التى تجسد شخصية سوسن، وزوجها عمرو عبد الجليل الذى يقوم بشخصية فاروق، بعد زواج دام 20 عاما، وبعد سفر ابنتهما، فيكتشفان صعوبة الحياة بعدها، لتبدأ أزماتهما في التصاعد، ويدخل الثنائي في صراع طويل يحاول كل منهما فيه إزعاج الآخر بكل الطرق وهزيمته قانونياً واجتماعياً ونفسياً ومادياً، وتقرر سوسن تطليق نفسها من فاروق وتطالبه بحق "الكدّ والسعاية". أبطال مسلسل حسبة عمريمسلسل حسبة عمري بطولة النجمة روجينا، عمرو عبد الجليل، محمود بزاوى ومحمد رضوان، علي الطيب، نادين فاروق و عمر رزيق و إخراج مي ممدوح تأليف محمود عزت ، وإنتاج inspire studios productions.

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