شكرا لقرائتكم خبر عن حسبة عمري الحلقة 6.. ليلى تحاول الصلح بين والديها بعد تحرير محاضر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة 6 من مسلسل حسبة عمري، محاولة ليلى "نور إيهاب"، الصلح بين والدها فاروق "عمرو عبد الجليل"، ووالدتها هند "روجينا"، بعدما وصل الأمر إلى تحرير محاضر بينهما.

وطلبت ليلى من والدتها أن تسعى في الصلح مع والدها، وعاتبتها بعد تحرير أول محضر، واعتبرتها هي من بدأت.

وكانت الحلقة الخامسة من مسلسل حسبة عمري، لجوء هند "روجينا" إلى المحامي منتصر "محمود البزاوي" لحل أزمتها مع زوجها، حيث شرحت له حالة الخلاف بينهما.

وطمأن منتصر هند، موضحا لها أنه سيتم عمل قيد عائلي، لمعرفة إذا كانت متزوج من أخرى أم لا، إذا كان الزواج رسمي، وليس عرفي.

وكشف المحامي منتصر خلال حديثه مع هند، عن أغرب حالات الخلافات الزوجية التي تتردد على مكتبه، وتطلب منه التدخل لحل النزاعات الأسرية.

وكشف منتصر عن أن هناك حالات تصل إلى الضرب المبرح، وحالات أخرى تحدث فيها الأزمة بسبب كلمة قيلت في وقت غير مناسب.

وطلب المحامي منتصر من هند، أن تقوم بعمل توكيل عام له، ثم يتم عمل محضر طرد وتمكين من مسكن الزوجية، وهو ما قابلته هند بالرفض، خاصة وأن ابنتها متزوجة حديثا، ولا داعي للمحاضر.

وكشف منتصر لهند، عن أنه لا بد من اتخاذ خطوات احترازية، لمواجهة ما وصفه بـ"الغدر" من زوجها.

وخلال لقاء بين حسن "عمر رزيق" وأحد أصدقائه، والذي اقترح عليه أن يطور من عمله التكنولوجي، وينتقل من مرحلة سرقة حسابات المواقع التواصل الاجتماعي إلى سرقة بطاقات الائتمان والسطو على البنوك إلكترونيا.

وأغراه صديقه بأن تلك الخطوة ستوفر لهم أموالا طائلة، بدون بذل مجهودات كبيرة في حصدها.

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