شكرا لقرائتكم خبر عن الحلقة السادسة من مسلسل حسبة عمرى تروج لمبادرة سند ليكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ناقشت الحلقة السادسة من مسلسل حسبة عمري، للنجمة روجينا، والذي يعرض ضمن الموسم الرمضاني الحالي عبر شاشات قنوات المتحدة، مبادرة سند ليكي، والتي تعد أول ملف خاص بحق الكد والسعاية، والترويج للمبادرة الخاصة بذلك الملف، لتوعية السيدات بحقوقهن في الملف الخاص بالكد والسعاية.

مواعيد عرض وإعادة مسلسل حسبة عمرييعرض مسلسل حسبة عمري الحلقة 6 على قناة dmc في تمام الساعة 9:45 مساء، والإعادة الأولى 8 صباحا، والإعادة الثانية 3:45 مساء، وبالتزامن مع منصة Watch it الرقمية. قصة مسلسل حسبة عمرييتناول قصة وقوع خلافات بين روجينا التى تجسد شخصية سوسن، وزوجها عمرو عبد الجليل الذى يقوم بشخصية فاروق، بعد زواج دام 20 عاما، وبعد سفر ابنتهما، فيكتشفان صعوبة الحياة بعدها، لتبدأ أزماتهما في التصاعد، ويدخل الثنائي في صراع طويل يحاول كل منهما فيه إزعاج الآخر بكل الطرق وهزيمته قانونياً واجتماعياً ونفسياً ومادياً، وتقرر سوسن تطليق نفسها من فاروق وتطالبه بحق "الكدّ والسعاية". أبطال مسلسل حسبة عمريمسلسل حسبة عمري بطولة النجمة روجينا، عمرو عبد الجليل، محمود بزاوى ومحمد رضوان، علي الطيب، نادين فاروق و عمر رزيق و إخراج مي ممدوح تأليف محمود عزت ، وإنتاج inspire studios productions.

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