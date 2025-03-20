العراق يوقف برنامج "عزيزة الكاع" وسط انتقادات واسعة

ميرنا وليد - بيروت - أوقفت وزارة الداخلية العراقية عرض برنامج الكاميرا الخفية "عزيزة الكاع"، الذي يُعرض خلال شهر رمضان، بعد أن اعتبرته يتضمن محتوى لا يتناسب مع قيم المجتمع العراقي.

القرار جاء استجابة لتوجيهات لجنة متابعة المحتوى الهابط، التي طلبت من هيئة الإعلام والاتصالات إيقاف البرنامج فورًا.

الوزارة أوضحت في بيان رسمي أن البرنامج لا يراعي روحانية الشهر الفضيل، مشيرة إلى أن القرار يستند إلى المادة 103 ثانياً من الدستور، التي تخول الجهات المختصة مراقبة وتنظيم وسائل الإعلام.

إيقاف البرنامج أثار ردود فعل متباينة، حيث دعم بعض النواب القرار، معتبرين أن البرنامج يروج لمحتوى غير لائق، فيما رأى آخرون أن مثل هذه الإجراءات قد تؤدي إلى فرض قيود على حرية الإعلام.

يأتي هذا القرار ضمن حملة حكومية تستهدف الحد من البرامج التي يُنظر إليها على أنها تخدش الحياء العام، وهو ما يفتح الباب أمام نقاش أوسع حول معايير تصنيف المحتوى الإعلامي في العراق.