الاقتصاد

وفقا للبنك الأهلى.. أسعار الدولار والعملات الأجنبية اليوم الثلاثاء 18 - 3 - 2025

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وفقا للبنك الأهلى.. أسعار الدولار والعملات الأجنبية اليوم الثلاثاء 18 - 3 - 2025

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القاهرة - سامية سيد - وفقا للبنك الأهلي المصري؛ ننشر أسعار الدولار وباقي العملات الأجنبية، اليوم الثلاثاء 18 - 3 - 2025 .

ويقدم الخليج 365 خدمة تشمل نشر أسعار العملات في كافة البنوك المصرية والسوق المصرفي، ويشمل التحديث الفوري للأسعار حال تغييرها.

 

‏‎وجاءت الأسعار كالتالي:
‏‎سعر الدولار اليوم

50.46 جنيه للشراء.

50.56 جنيه للبيع.

‏‎سعر اليورو الأوروبى اليوم

54.84 جنيه للشراء.

55.09 جنيه للبيع.

‏‎سعر الجنيه الإسترلينى اليوم
65.22 جنيه للشراء.
65.51 جنيه للبيع.

‏‎سعر الدينار الكويتى اليوم
‏‎163.03  جنيه للشراء.
‏‎164.15 جنيه للبيع

‏‎سعر الريال السعودى اليوم
‏‎13.40 جنيه للشراء.
‏‎13.48  جنيه للبيع.

‏‎سعر الدرهم الإماراتي اليوم
13.72 جنيه للشراء.
13.76 جنيه للبيع.

‏‎سعر الريال القطري اليوم
‏‎12.80 جنيه للشراء.
13.87 جنيه للبيع.

 

 

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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