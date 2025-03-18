شكرا لقرائتكم خبر عن وفقا للبنك الأهلى.. أسعار الدولار والعملات الأجنبية اليوم الثلاثاء 18 - 3 - 2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وفقا للبنك الأهلي المصري؛ ننشر أسعار الدولار وباقي العملات الأجنبية، اليوم الثلاثاء 18 - 3 - 2025 . ويقدم الخليج 365 خدمة تشمل نشر أسعار العملات في كافة البنوك المصرية والسوق المصرفي، ويشمل التحديث الفوري للأسعار حال تغييرها. ‏‎وجاءت الأسعار كالتالي:

‏‎سعر الدولار اليوم 50.46 جنيه للشراء. 50.56 جنيه للبيع. ‏‎سعر اليورو الأوروبى اليوم 54.84 جنيه للشراء. 55.09 جنيه للبيع. ‏‎سعر الجنيه الإسترلينى اليوم

65.22 جنيه للشراء.

65.51 جنيه للبيع. ‏‎سعر الدينار الكويتى اليوم

‏‎163.03 جنيه للشراء.

‏‎164.15 جنيه للبيع ‏‎سعر الريال السعودى اليوم

‏‎13.40 جنيه للشراء.

‏‎13.48 جنيه للبيع. ‏‎سعر الدرهم الإماراتي اليوم

13.72 جنيه للشراء.

13.76 جنيه للبيع. ‏‎سعر الريال القطري اليوم

‏‎12.80 جنيه للشراء.

13.87 جنيه للبيع.

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