شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار ومواصفات السيارة MG7 موديل 2025 فى السوق المصرى والان مع تفاصيل الخبر

تقدم السيارة " MG7 " الصينية في السوق المصرية من خلال وكيلها الرسمي " مانسكو أتوموتيف " والتي تعد من أحدث السيارات السيدان الرياضية التي طرحتها الشركة محليا ، وعن أسعار السيارة ومواصفات السيارة والتي تأتي بفئة واحدة كالاتى:

ويبلغ سعر السيارة " ام جي 7 " موديل 2025 في السوق المصري 1,664,990 جنيها.

تعتمد السيارة " MG7 " على محرك رباعى الأسطوانات سعة 1500 سي سي تيربو يولد قوة 185 حصاناً، مما يمنحها أداءً رياضياً متميزاً. يوفر المحرك عزم دوران يصل إلى 300 نيوتن/متر، مما يساعد في تحقيق تسارع قوي واستجابة سلسة على الطرق المختلفة ، يتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي سباعي السرعات من طراز WDCT، الذي يوفر تغيير سرعات سريع وسلس، مما يحسن من كفاءة استهلاك الوقود ويعزز الأداء الرياضي للسيارة.

توفر السيارة " MG7 " مجموعة واسعة من أنظمة الأمان التي تعزز من ثبات السيارة وسلامة الركاب ، كالاتي:

وسائد هوائية أمامية وجانبية لحماية السائق والركاب في حالة الحوادث.

نظام الثبات الإلكتروني ESP الذي يساعد في الحفاظ على استقرار السيارة أثناء القيادة بسرعات عالية أو عند المنعطفات.



نظام الفرامل المانعة للانغلاق ABS لتوفير استجابة أفضل أثناء التوقف المفاجئ.



نظام توزيع قوة الفرامل إلكترونياً EBD لضمان كفاءة كبح متوازنة بين العجلات.



نظام التحكم في الكبح عند المنعطفات CBC لتعزيز الثبات أثناء الانعطاف.



نظام الحماية من الانقلاب ARP لزيادة الأمان في الحالات الطارئة.



نظام التحكم في نزول المنحدرات HDC الذي يساعد في التحكم في السرعة عند القيادة على الطرق المائلة.



نظام تحذير الطوارئ HAZ الذي يعمل على تنبيه السيارات الأخرى في حالة التوقف المفاجئ.



فرامل اليد الإلكترونية ونظام الفرامل المؤقت، مما يسهل عملية التوقف والانطلاق في الطرق المزدحمة.

كما يتميز التصميم الخارجي لـ MG7 بمظهر ديناميكي يجمع بين الأناقة والطابع الرياضي الجريء، مع عدة ميزات حديثة، منها :

مصابيح أمامية وخلفية LED توفر رؤية واضحة وتضفي مظهراً عصرياً على السيارة.



إضاءة نهارية LED تعزز من الرؤية والأمان أثناء القيادة في النهار.

إمكانية تشغيل المصابيح الأمامية أوتوماتيكياً لتوفير تجربة قيادة أكثر راحة.



المرايا الخارجية القابلة للطي كهربائياً، والتي توفر سهولة في الاصطفاف والأمان أثناء القيادة.



نظام التحكم في صوت العادم الرياضي يمنح السيارة صوتاً مميزاً يعكس طابعها الرياضي.



حساسات خلفية للركن وكاميرا رؤية 360 درجة مع الهيكل الشفاف، مما يساعد السائق في ركن السيارة بسهولة وأمان.



جنوط رياضية قياس 19 بوصة تضيف مظهراً جذاباً وتساهم في تحسين الثبات على الطريق.