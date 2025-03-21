شكرا لقرائتكم خبر عن مكتب رئيس حكومة الاحتلال: إنهاء مهام رئيس الشاباك رونين بار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صدقت حكومة الاحتلال فجر الجمعة على مقترح إنهاء مهام رئيس الشاباك رونين بار المقدم من قبل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ومن المنتظر أن يغادر منصبه فى 10 أبريل المقبل.

وأبلغ مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو أعضاء الحكومة الإسرائيلية، بعقد جلسة تصويت مساء الخميس، لإقالة رئيس جهاز الأمن الداخلى (شاباك) بار، فى خطوة غير مسبوقة تشكل تحديا للمستشارة القضائية وتمثل المرة الأولى التى تقرر فيها حكومة إسرائيلية إقالة رئيس الجهاز الأمني.

وذكرت صحيفة تايمز أوف إسرائيل الإسرائيلية أن مسودة القرار جاء فيها أن بار سينهي مهامه رسميًا في 20 أبريل المقبل ، مستندًا إلى ما وصفه نتنياهو بـ"فقدان الثقة الشخصية والمهنية المستمر" بينهما، وهو ما اعتبر أنه يضر بالحكومة والمنظومة الأمنية.