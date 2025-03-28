 نور علي توافق على الزواج من فرج لإنقاذ نفسها في الحلقة 27 من مسلسل البطل

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 28 مارس 2025 04:20 مساءً - بعد رفضها هي وأهلها له واستنكارهم لطلب يدها للزواج، توافق مريم (نور علي) على الزواج من فرج (محمود نصر) على أن يتم الطلاق بعد أن تضع مولودها، لأنها الوسيلة الوحيدة لسترها من الفضيحة بعد حملها من خطيبها المتوفي مروان (خالد شباط)، وهذا جاء ضمن أحداث الحلقة 24 من مسلسل البطل.

أجواء صعبة

تزداد الأجواء توتراً بتطور الأحداث مع الحلقة الثامنة والعشرين، عندما تذهب "مريم" نور علي إلى فرج لتسأله عن سبب طلبه يدها للزواج، فيؤكد لها أنه ليس لديه أية مطامع أو أهداف دفينة، وكل ما يريده هو خدمتها هي وأهلها لما لهم من فضل كبير عليه، وبتطور الحوار بينهما تتأكد شكوك مريم في كون فرج يعرف بأمر حملها، ويريد بذلك أن ينقذها من كلام الناس.

بعد فراق مروان واستشهاده أثناء تأديته للخدمة العسكرية، تشعر مريم بالحزن والغضب الشديدين، وتؤنب أهلها على تسويفهم لزواجهما عدة مرات، متهمة إياهم بأنهم السبب فيما وصلت إليه من مصير بائس، لذا توافق على الزواج من فرج الذي يعتبره الكثير من أهل الضيعة بلطجي ونصاب، رغم من عدم حضور والدها لعقد القران، حيث ترى في فرج الحل الوحيد لأزمتها.



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مسلسل البطل

تدور قصة مسلسل "البطل"حول رجل يخاطر بنفسه لإنقاذ مراهق من براثن حريق مروّع، ويصبح بطلاً يحظى بإعجاب أهل القرية، لكنه سرعان ما يواجه معركة نفوذ وصراعاً مع بلطجي مخادع وماكر. ويتطرق العمل لموضوع الصراع بين القيم والأخلاق من جهة والنفوذ والسلطة من جهة أخرى حيث شارك حساب "شاهد" على "إنستغرام" الإعلان الترويجي المشوّق للعمل، وعلّق عليه بالقول: لحظة المواجهة قد حانت بين القيم والأخلاق وبين النفوذ والسلطة، فلمن ستكون الغلبة؟ ومن خلال إعلان تشويقي آخر جاء التعليق التالي: "في زمن اختلّت فيه القيم والمبادئ... مَن يكون البطل؟ وما هو ثمن البطولة؟ وقد اختصر هذان التعليقان مضمون العمل الذي تمّ تصويره في قرية الغسّانية بريف اللاذقية حيث ساهمت الطبيعة الخلابة بإضافة عناصر جميلة للعمل.

قصة المسلسل مأخوذة عن فكرة للكاتب المسرحي السوري الراحل ممدوح عدوان بعنوان "زيارة الملكة"، وشارك في تأليفها وفي كتابة السيناريو والحوار الليث حجو والكاتب رامي كوسا ومن إخراج الليث حجو وبطولة بسام كوسا، محمود نصر، نور علي، هيما اسماعيل، نانسي خوري، وسام رضا، خالد شباط، جرجس جبارة، همام رضا، وآخرون.

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