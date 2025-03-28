شكرا لقرائتكم خبر عن قصر باكنجهام يعلن نقل الملك تشارلز الثالث إلى المستشفى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن قصر باكنجهام فى بيان أنه تم نقل الملك تشارلز الثالث الخميس، إلى المستشفى للبقاء تحت المراقبة بعد تعرضه "لآثار جانبية مؤقتة" تتعلق بعلاج السرطان الذى يخضع له، بحسب سكاى نيوز.

وتم إلغاء جميع ارتباطات تشارلز بعد ظهر يومى الخميس والجمعة.

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وقال القصر: "عاد الملك الآن إلى كلارنس هاوس وكإجراء احترازي، بناء على نصيحة طبية، سيتم أيضا إعادة جدولة برنامجه اليومى غدا".

وأضاف أن الملك يرغب فى إرسال اعتذاره إلى جميع من قد يشعرون بالضيق أو خيبة الأمل نتيجة لذلك.

يشار إلى أن تشارلز (76 عاما)، يخضع للعلاج من نوع لم يكشف عنه من السرطان لأكثر من عام.

وواصل الملك أداء واجباته الحكومية، مثل مراجعة الأوراق الحكومية والاجتماع مع رئيس الوزراء، رغم أنه أخذ الراحة لبعض الوقت من الواجبات العامة.