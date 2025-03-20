شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على جهود الحكومة لاكتشاف المواهب الرياضية فى القرى والنجوع والان مع تفاصيل الخبر

كشفت الحكومة فى تقارير المتابعة فيما يخص البرنامج الفرعي، مجتمع رياضي حيوي، أنه يستهدف العديد من الأهداف، وذلك ضمن تقريرها ربع السنوي، الخاص بمعدلات أدائها خلال الربع الأول من عام 2024/2025 وهو العام الأول من تنفيذ برنامج عملها معدلات الإنجاز المحققة على مستوى الأهداف الاستراتيجية والبرامج الرئيسية والبرامج الفرعية المتضمنة ببرنامج عمل الحكومة، وكذلك الخطة العاجلة للعام الأول من برنامج عمل الحكومة.

وفيما يخص المجتمع الرياضى، ذكرت الحكومة استكمال مشروع حوكمة أصول المنشآت الرياضية بنسبة إنجاز تصل إلى %65 إلى جانب إنشاء 20 ملعبا مفتوحًا، وتطوير 18 ملعبا مفتوحا آخر، فضلاً عن تجهيز 15 منشأة رياضية، كما تستهدف وزارة الشباب والرياضة تطوير 14 ملعبا رياضيا وإنشاء 12 ملعيًا جديدًا، بالإضافة إلى إنشاء 8 حمامات سباحة وتطوير 2 آخرين، إلى جانب تطوير 8 وحدات للطب الرياضي، وتطوير 5 إستادات رياضية وإنشاء إستاد جديد، وتطوير 4 صالات مغطاة وإنشاء 5 أخرى.

وكشفت الحكومة عن تطوير 4 أندية رياضية، وإنشاء 4 أندية جديدة، فضلا عن تطوير أندية رياضية مخصصة لذوي الهمم، وإنشاء ناديين جديدين.

ومن المستهدف، إنشاء 3 ملاعب لألعاب القوى، ومركزين من مراكز التنمية الرياضية، ومقرين من مقار مديريات الشباب والرياضة، إلى جانب تطوير مستشفيين للطب الرياضي، كما سيتم إنشاء سورين من الأسوار الرياضية لتأمين المنشآت، وتطوير مدينة رياضية واحدة، وإنشاء مدينة رياضية جديدة.

وخلال الربع الأول من العام المالي 2025/204، تم العديد من الجهود لعل أبرزها: إنشاء وتطوير عدد 2 إستاد رياضي، وإنشاء صالات مغطاة، وتطوير 4 أندية، كان المستفاد عدد 280 ألف شاب من دعم إعانات مراكز الشباب، وعدد 7150 شابا من دعم الاتحاد العام لمراكز شباب مصر، وعدد 2872 شابا من المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي.