شكرا لقرائتكم خبر عن بيسيرو يواصل منح الفرصة لبدلاء الزمالك أمام بتروجت بكأس عاصمة مصر والان مع تفاصيل الخبر

يواصل البرتغالى جوزيه بيسيرو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك منح الفرصة لبدلاء القلعة البيضاء فى مباراة بتروجت المقرر لها بعد غداً الأحد ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة كأس عاصمة مصر.

وطلب بيسيرو لاعبى الزمالك بالتركيز على مواجهة بتروجت وحصد الثلاث نقاط من أجل ضمان التأهل للدور المقبل من كأس عاصمة مصر خاصة أن الفريق الأبيض يحتل المركز الثالث برصيد نقطة وحيدة حصدها بالتعادل أمام الجونة بهدف لمثله مع الأخد فى الإعتبار أنه لعب لقاء وحيد.

من جانبه قال بيسيرو خلال تصريحات للمركز الإعلامى لنادى الزمالك :" بطولة كأس الرابطة من البطولات التي نحارب لتحقيقها، وأي مدير فني يعمل في الزمالك عليه أن يحارب على كل البطولات، وهذا هو هدفنا، ويجب أن نخوض مباراة جيدة بأقصى درجة إصرار والتزام".

وأضاف:" سيشارك لاعبون جدد في المباراة المقبلة، ومنهم من قد يشارك لأول مرة، ولكن يجب أن نلعب بنفس الروح، ومن الطبيعي ألا يتقن اللاعبون الذين سيشاركون لأول مرة طريقة اللعب، وعليهم التركيز بشدة في المباراة كي يستطيعون تنفيذ ما تم التدريب عليه".

وتابع المدير الفني :" خضنا تدريبات كثيرة وكافية لتدريب اللاعبين على المطلوب منهم في المباريات، وأطالب اللاعبين بوضع تركيزهم في المباراة كي يؤدون بصورة جيدة، لأنه ليس من السهل أن يشارك لاعب جديد ، وعلى كل لاعب أن يفكر في المطلوب منه في الملعب وأن يكون هناك وحدة وربط بين اللاعبين، وهذه فرصة للاعبين الذين لم يشاركون، وعلى كل لاعب أن يستغل الفرصة".