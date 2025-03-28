الجيش الإسرائيلي زعم أنه هاجم بنية تحتية لتخزين مسيّرات لـ"حزب الله" بالضاحية الجنوبية

زعم المتحدّث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، أنّ "الجيش هاجم قبل قليل في ضاحية بيروت الجنوبية، بنيةً تحتيّةً لتخزين طائرات مسيّرة لـ"حزب الله" تتبع للوحدة الجوّيّة فيه (الوحدة 121)".

وأشار في تصريح، إلى أنّ "عمليّة إطلاق القذائف الصّاروخيّة نحو الجليل الأعلى صباح اليوم، تشكّل خرقًا فاضحًا للتّفاهمات بين إسرائيل ولبنان، وتهديدًا مباشرًا على مواطني إسرائيل"، مشدّدًا على أنّ "الدّولة اللّبنانيّة تتحمّل مسؤوليّة الحفاظ على الإتفاق".