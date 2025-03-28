نقلت قناة "الميادين" عن مصدر مسؤول في حزب الله، تأكيده أن "لا علاقة لحزب الله بالصواريخ التي أُطلقت من جنوب لبنان اليوم باتجاه شمال فلسطين المحتلة"، معتبرا أن " هذه الحوادث تأتي في سياق افتعال ذرائع مشبوهة لاستمرار العدوان الإسرائيلي على لبنان". وأكد المصدر أن "حزب الله يلتزم تماماً باتفاق وقف إطلاق النار".

كانت هذه تفاصيل خبر الميادين عن مصدر بحزب الله: ملتزمون باتفاق وقف النار ولا علاقة للحزب بالصواريخ التي أُطلقت من جنوب لبنان اليوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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