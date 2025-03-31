بوتين مستعد للتحدث إلى ترامب بشأن أوكرانيا

ابوظبي - سيف اليزيد - أعلن الكرملين، اليوم الاثنين، أن الرئيس فلاديمير بوتين لا يزال "منفتحا" على التحدث مع دونالد ترامب، بعد أن عبّر الرئيس الأميركي عن "غضبه الشديد" من نظيره الروسي في ظل تعثر جهود استئناف محادثات وقف إطلاق النار في أوكرانيا.

وأفاد دميتري بيسكوف المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) الصحافيين بأن "الرئيس لا يزال منفتحا على التواصل مع الرئيس ترامب".

وأضاف أنه لم يحدد بعد موعد لإجراء مكالمة هاتفية بين الزعيمين، ولكن يمكن "تنظيمها على الفور" في حال "الضرورة".

وقال بيسكوف "نواصل العمل.. أولا على تطوير العلاقات الثنائية، ونعمل أيضا على تنفيذ بعض الأفكار المتعلقة بحل (النزاع) الأوكراني".

وأضاف أن "الجهود مستمرة. لا يوجد شيء ملموس حتى الآن. هذه العملية تستغرق وقتا طويلا ربما بسبب تعقيدها".