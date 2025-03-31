مكتب ستارمر: بريطانيا تتوقع أن يتأثر اقتصادها بالرسوم الجمركية الأميركية

أعلن مكتب رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر أن "بريطانيا تتوقع أن يتأثر اقتصادها بالرسوم الجمركية الأميركية"٬ لافتا الى أن "هذه الرسوم ستؤثر على البلاد بالرغم من استمرار المحادثات من أجل تأمين إعفاء للسلع البريطانية".

وأفاد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بأنه سيفرض في الثاني من نيسان، ما يسمى بالرسوم الجمركية المتبادلة على الدول التي ترى إدارته أنها تضر بالشركات الأميركية، من خلال حواجز تجارية تتجاوز ضرائب الاستيراد، والتي قد تشمل إجراءات مثل ضريبة القيمة المضافة البريطانية، وهي ضريبة مبيعات.