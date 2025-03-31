ستارمر دعا المجتمع الدولي إلى التعاون للقضاء على عصابات تهريب البشر لوضع حد للهجرة غير النظامية

دعا رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر "المجتمع الدولي إلى التعاون للقضاء على عصابات تهريب البشر لوضع حد للهجرة غير النظامية"، في مستهل اجتماع استضافته لندن حول الهجرة غير النظامية يشارك فيه ممثلون عن أربعين دولة.

وقال ستارمر في افتتاح القمة التي تستمر يومين "الحقيقة هي أنه لا يمكننا سحق هذه العصابات والتخلص منها إلا إذا عملنا معا" مضيفا ان هذه الشبكات "تستغل الثغرات بين مؤسساتنا، وتثير الخلافات بين الدول".

وتشكل هذه القضية إحدى أولويات حكومة حزب العمال التي تولى السلطة في تموز في بريطانيا التي وصل إليها في قوارب صغيرة أكثر من 157 ألف مهاجر بطريقة غير نظامية.

شهدت الأشهر الثلاثة الأولى من العام ارتفاعا قياسيا في عدد الوافدين، مع عبور أكثر من 6 آلاف شخص قناة المانش على متن قوارب متهالكة.