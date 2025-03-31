أغنية " يا أميرتي يا جميلتي " تعود إلى الواجهة وتحقق نجاحاً مهولاً لهذا السبب

ميرنا وليد - بيروت - منذ 5 سنوات طرح الفنان المصري أيمن خطاب أغنية " يا أميرتي يا جميلتي " ، إلا أن الأغنية عادت إلى الواجهة مؤخراً بسبب ورودها في مسلسل "وتقابل حبيب"، لتعود وتحقق نجاحاً كبيراً ووصل عدد مشاهداتها على اليوتيوب إلى أكثر من 183 مليون مشاهدة.



وحتى أن على الفيديو على اليوتيوب وردت الكثير من التعليقات من أشخاص عرفوا الأغنية من خلال مسلسل "وتقابل حبيب".

مسلسل "وتقابل حبيب" من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج محمد الخبيري، وبطولة ياسمين عبد العزيز، كريم فهمي، خالد سليم، نيكول سابا، أنوشكا، صلاح عبدالله، حنان سليمان، رشوان توفيق، محمود ياسين جينيور، بدرية طلبة، إيمان السيد.