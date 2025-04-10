الاقتصاد

سعر الجنيه الاسترلينى يواصل ارتفاعه منتصف تعاملات اليوم الخميس 10-4-2025

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سعر الجنيه الاسترلينى يواصل ارتفاعه منتصف تعاملات اليوم الخميس 10-4-2025

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القاهرة - سامية سيد - كتبت أسماء أمين

الخميس، 10 أبريل 2025 12:31 م

واصل سعر الجنيه الإسترليني  ارتفاعه أمام الجنيه المصرى فى  البنوك العاملة  بالسوق المصرى منتصف تعاملات اليوم  الخميس 10-4-2025، ليسجل فى البنك المركزي 65.93 جنيه للشراء، و66.14 جنيه للبيع، وسجل فى البنك الأهلى 65.32 جنيه للشراء، و65.79 جنيه للبيع.

وينشر ”الخليج 365”، سعر الجنيه الاسترليني فى كل البنوك المصرية والسوق المصرفى، ويتم عمل  تحديثا فوريًا للأسعار حال تغيرها، ما يتيح للمستخدمين مقارنة الأسعار بين البنوك المختلفة، واختيار أفضل العروض السعرية الخاصة بسعر الجنيه الإسترليني.

وسجل سعر الجنيه الاسترليني فى البنوك كالتالى:

سعر الجنيه الاسترليني فى البنك الأهلى المصرى
65.32 جنيه للشراء
65.79 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني فى بنك مصر
65.57 جنيه للشراء.
66.06 جنيه للبيع

سعر الجنيه الاسترليني فى بنك الإسكندرية
65.47 جنيه للشراء.
65.97 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني فى البنك التجارى الدولى
66.61 جنيه للشراء
66.04 جنيه للبيع

سعر الجنيه الاسترليني فى بنك القاهرة
66.60 جنيه للشراء
66.09 جنيه للبيع

سعر الجنيه الاسترليني فى مصرف أبو ظبى الإسلامي
65.50 جنيه للشراء
66 جنيه للبيع


 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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