تكنولوجيا: Samsung تبدأ العمل على One UI 8.5 لسلسلة Galaxy S26

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بينما تواصل Samsung طرح تحديث One UI 7 لأجهزتها، يشير تقرير جديد إلى أن الشركة بدأت بالفعل العمل على One UI 8.5 لسلسلة Galaxy S26. من المتوقع أن تطلق Samsung تحديث One UI 8 في وقت لاحق هذا العام، يليه الإصدار 8.5، الذي سيحل محل تحديث “.1” المعتاد من السنوات السابقة.

اكتشف فريق SammyPolice إشارات إلى One UI 8.5 في أكواد نظام برمجيات Samsung، مما يوحي بأن الإصدار 8.1 سيتم تخطيه. لم تُصدر Samsung تحديثًا “.5” منذ One UI 2.5 في عام 2020.

على الرغم من أن الأمر لا يزال في نطاق التكهنات، يُتوقع أن تطلق Samsung سلسلة Galaxy S26 مع One UI 8.5. في المقابل، من المتوقع أن تأتي أجهزة Galaxy Z Fold7 وZ Flip7، المزمع إطلاقهما بين يوليو وأغسطس، مع One UI 8.0 المستند إلى Android 16.

وفقًا للتقرير، قد يمثل One UI 8.5 تحديثًا جذريًا مع هوية بصرية مُعاد تصميمها وميزات ذكاء اصطناعي محسنة بشكل كبير. أضاف المسرب Ice Universe تكهنات بأن Samsung تسعى لمواءمة إصدارات One UI مع إصدارات Google لنظام Android، بحيث يأتي One UI 8.0 مع Android 16 لأجهزة Z Fold7 وZ Flip7، ويُطلق One UI 8.5 رسميًا مع سلسلة S26.

