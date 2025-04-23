علوم وتكنولوجيا

تكنولوجيا: سامسونج تعمل على Galaxy Tab S10 Lite بالإضافة إلى S11 و S11 Ultra

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Sultan Alqahtani 0 تبليغ

تكنولوجيا: سامسونج تعمل على Galaxy Tab S10 Lite بالإضافة إلى S11 و S11 Ultra

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد Samsung لتوسيع تشكيلة أجهزتها اللوحية مع إصدارات جديدة، وفقًا لتسريبات من مصدر موثوق سبق أن قدم معلومات دقيقة عن أجهزة Samsung غير المُطلقة. اليوم، كشف المصدر نفسه عن تفاصيل حول ثلاثة أجهزة لوحية قادمة.

أولًا، تعمل Samsung على Galaxy Tab S10 Lite، وهو جهاز سيأتي بمستوى أقل من عائلة Tab S10 FE. سيعتمد Tab S10 Lite على معالج Exynos 1380، وسيتوفر بنسختين: Wi-Fi فقط، وWi-Fi مع دعم الشبكات الخلوية.

ثانيًا، يجري تطوير Galaxy Tab S11 وTab S11 Ultra، وهو أمر مثير للاهتمام لأن Samsung لم تُطلق Tab S10 عادي، بل ركزت على Tab S10+. يبدو أن الشركة الكورية تعيد هيكلة تشكيلتها مرة أخرى. كلا الجهازين، Tab S11 وTab S11 Ultra، سيعتمدان على معالج MediaTek Dimensity 9400، وهو ترقية عن Dimensity 9300+ المستخدم في سلسلة Tab S10 الحالية.

للأسف، لا توجد تفاصيل إضافية حتى الآن عن هذه الأجهزة، سواء من حيث موعد الإطلاق، أو المواصفات الكاملة، أو الصور. 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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