ميرنا وليد - بيروت - كشفت الإعلامية المصرية مروة صبري أن الممثلة التونسية الراحلة إيناس النجار كانت تستعد للزواج قبل وفاتها.

وقالت مروة صبري أن هنالك من كان يخطط لإستغلال إسم إيناس النجار من أجل الترند ناشراً معلومات غير صحيحة عن دخولها بعلاقة لمدة 7 سنوات، وأن هذه العلاقة هي التي تسببت في مرضها وموتها.

وأوضحت مروة صبري: "إيناس النجار مكنتش في علاقة توكسيك، الكلام دا عن لسان سوار أختها، إيناس كانت بتحب راجل محترم وكانت هتتجوز بعد رمضان وبيتها كان جاهز. ياللي بتقولوا أنها كانت في علاقة توكسيك بقالها 7 سنين وهو اللي حطمها ودمرها وسممها وهو السبب في موتها الكلام دا ملوش أي أساس من الصحة، إيناس النجار كانت بتحب راجل محترم وأنا حفاظا على أن أختها مش حابه تقول هو مين ومش حابه تقول اسمه، والراجل دا كان واقف معاها حتى في فترة ما كانت في الغيبوبة وقال أنا عايز اكتب كتابي عليها واتقال مينفعش من كتر ما هو بيحبها وحاسس أن حالتها خطر ومش عايز يتخلى عنها".

كانت هذه تفاصيل خبر معلومات لم تذكر سابقاً عن إيناس نجار.. هذا ما كانت تحضر له قبل رحيلها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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