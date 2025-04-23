الكشف عن سبب وفاة الإعلامي صبحي عطري

ميرنا وليد - بيروت - أعلن خال الإعلامي السوري صبحي عطري وفاته صباح اليوم كاشفاً عن سبب رحيله المفاجئ ومؤكداً أنه نتيجة ذبحة قلبية.

وقد فجع الوسط الإعلامي اليوم برحيل الزميل الإعلامي السوري صبحي عطري، بخبر احزن زملاءه و محبيه.

صبحي عطري هو إعلامي ذكي جداً برز في الكتابة وتقديم البرامج و كمراسل قريب من الفنانين دخل قلوبنا من خلال مواقفه المميزة معهم، و على الرغم من جرأة أسئلته إلا أنه فرض إحترامه على كل العاملين في الوسط.

صبحي عطري عرفتموه عبر محطة الـMbc وبرنامجي ET و Trending، فأصبح من أحب الوجوه على المشاهد الذي ينتظر مقابلاته.

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