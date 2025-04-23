نانسي عجرم تتألق في إربيل.. وإطلالة من توقيع طوني ورد

ميرنا وليد - بيروت - أحيت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم حفلاً غنائياً مميزاً في مدينة إربيل في العراق.

وقد إختارت نانسي عجرم لهذه المناسبة، إطلالة مزجت عدة أنواع من القماش من توقيع المصمم اللبناني طوني ورد.

وأطلت نانسي بفستان باللون الأسود اللامع، بتنورة وقصة مميزة جاءت من قماش الجلد، وجزء آخر جاء من مقاش الدانتيل غطى الذراعان والساق، ومحدد عند الخصر بحزام مزين بأحجار.

ونسقت معه حلق باللون الفضي، وحذاء صيفي بالكعب العالي واللون الأسود.

ومن الناحية الجمالية، تركت شعرها منسدل بالكامل على كتفيها وطبقت ماكياج ناعم للغاية يليق بملامحها الناعمة.

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