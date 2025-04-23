إيوان يُشعل الأجواء في شرم الشيخ-بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - أحيا الفنان اللبناني إيوان حفلا مميزا في مصر وتحديدا في شرم الشيخ، وقد نشر عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو له من الحفل، وعلّق عليه بالقول: "كانت حفلة رائعة في شرم الشيخ مصر غمرتوني فيها بمحبتكن متل العادة".



وكان أطلق إيوان أحدث أعماله الغنائية بعنوان "شطبنا"، من خلال فيديو كليب حصري على يوتيوب من اخراج عادل سرحان، بعد حملة تشويقية على وسائل التواصل الإجتماعي. الأغنية جاءت باللهجة المصرية، وهي من نوع "المقسوم" بإيقاع سريع يجمع بين الطابع الشعبي والبوب، في توليفة موسيقية تبعث البهجة والطاقة الإيجابية.

