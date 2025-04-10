شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الريال القطرى اليوم الخميس 10-4-2025 فى منتصف التعاملات والان مع تفاصيل الخبر

شهد سعر صرف الريال القطري مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس 10 أبريل 2025 استقرار ، حيث يتم تحديث هذه الأسعار بشكل لحظي طوال اليوم، مما يضمن للعملاء والمهتمين بأسواق الصرف الحصول على معلومات دقيقة وموثوقة.

وتتيح هذه الأسعار للعملاء اتخاذ قرارات مستنيرة حول سعر الريال القطري، سواء كانوا يستعدون للقيام بتعاملات مالية أو يرغبون في متابعة التقلبات في أسواق الصرف.



وسجل سعر الريال القطرى اليوم فى بعض البنوك الأتى:

سعر الريال القطرى فى البنك المركزى

14.15جنيه للشراء.

14.2جنيه للبيع.



سعر الريال القطرى فى بنك مصر

13.21جنيه للشراء.

14.20جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك القاهرة

13.21جنيه للشراء.

14.18جنيه للبيع.



سعر الريال القطرى فى بنك الإسكندرية

13.21جنيه للشراء.

14.19جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى البنك الأهلى المصرى

13.10جنيه للشراء.

14.18جنيه للبيع.



