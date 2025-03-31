حريق بمعرض "تسلا" في روما يدمر 17 سيارة

ابوظبي - سيف اليزيد - قال رجال إطفاء، اليوم الاثنين، إن حريقاً اندلع خلال الليل بأحد معارض شركة تسلا الأميركية للسيارات الكهربائية في العاصمة الإيطالية روما.

وتسبب الحريق، الذي لم يُعرف سبب اندلاعه، في تدمير 17 سيارة بالمعرض.

وأفادت وسائل إعلام إيطالية، بأن المحققين يبحثون في أسباب عدة محتملة منها الحرق العمد.

وذكرت فرق الإطفاء، في بيان، أن خدمات الطوارئ تدخلت في الساعة 04:30 صباحاً (02:30 بتوقيت جرينتش) في حي توري أنجيلا شرقي العاصمة روما، مضيفة أنه لم يصب أحد.

وأضافت أن الحريق ألحق أضراراً جزئية بالمبنى.