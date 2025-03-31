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حريق بمعرض "تسلا" في روما يدمر 17 سيارة

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حريق بمعرض "تسلا" في روما يدمر 17 سيارة

ابوظبي - سيف اليزيد - قال رجال إطفاء، اليوم الاثنين، إن حريقاً اندلع خلال الليل بأحد معارض شركة تسلا الأميركية للسيارات الكهربائية في العاصمة الإيطالية روما.
وتسبب الحريق، الذي لم يُعرف سبب اندلاعه، في تدمير 17 سيارة بالمعرض.
وأفادت وسائل إعلام إيطالية، بأن المحققين يبحثون في أسباب عدة محتملة منها الحرق العمد.
وذكرت فرق الإطفاء، في بيان، أن خدمات الطوارئ تدخلت في الساعة 04:30 صباحاً (02:30 بتوقيت جرينتش) في حي توري أنجيلا شرقي العاصمة روما، مضيفة أنه لم يصب أحد.
وأضافت أن الحريق ألحق أضراراً جزئية بالمبنى.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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