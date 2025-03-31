الجيش الصومالي اعلن تكبيد مسلحي تنظيم "حركة الشباب" خسائر فادحة وتدمير أوكار لهم في جنوب البلاد

أعلن الجيش الصومالي "تكبيد مسلحي تنظيم "حركة الشباب" خسائر فادحة، وتدمير أوكار لهم في جنوب البلاد". ووفق وكالة الأنباء الصومالية (صونا)٬ "نفذت قوات "دنب" الخاصة التابعة للجيش الصومالي، بالتعاون مع قوات "درويش جوبالاند" عملية عسكرية واسعة النطاق ضد "حركة الشباب" في شمال محافظة جوبا السفلى في جنوب البلاد". واشارت الى ان "العملية اسفرت عن تدمير مواقع استراتيجية يستخدمها التنظيم "في إطار الجهود المستمرة لتعزيز الأمن والاستقرار في البلاد". وأعلنت القوات أن الهجوم "كبد المسلحين خسائر فادحة حيث تم تدمير مخابئهم بما في ذلك مواقع كانوا يستخدمونها لجمع ما سموه بزكاة الفطر بالقوة من المدنيين".

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