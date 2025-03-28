بدأ الرئيس جوزاف عون والرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، برفقة الوفدين اللبناني والفرنسي، إجتماعهم باتصال مباشر مع الرئيس السوري أحمد الشرع.

كانت هذه تفاصيل خبر الرئيسان عون وماكرون والوفدين اللبناني والفرنسي بدأوا الاجتماع باتصال مباشر مع الرئيس السوري أحمد الشرع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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