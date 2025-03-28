بوتين طرح فكرة إدارة انتقالية برعاية الأمم المتحدة في أوكرانيا

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن "القوات الروسية تملك المبادرة الإستراتيجية على طول خط الجبهة في أوكرانيا".

وذكر بوتين خلال زيارة إلى مورمانسك (شمال غرب)، أن "على طول خط الجبهة بكامله تمسك قواتنا بالمبادرة الإستراتيجية، ثمة ما يدعو للاعتقاد أننا سنجهز عليهم" معتبرا أن "على الشعب الأوكراني نفسه أن يدرك ما يجري".

كما طرح بوتين فكرة "إدارة انتقالية برعاية الأمم المتحدة في أوكرانيا بهدف تنظيم انتخابات رئاسية ديموقراطية في هذا البلد، وبعدها التفاوض بشأن اتفاق سلام مع السلطات الجديدة".

ولفت في هذا الاطار الى انه "يمكننا بالطبع أن نبحث مع الولايات المتحدة وحتى مع الدول الأوروبية، وبالطبع مع شركائنا وأصدقائنا، برعاية الأمم المتحدة، في احتمال تشكيل إدارة انتقالية في أوكرانيا".