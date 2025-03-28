الجيش: حددنا موقع انطلاق الصواريخ في قعقعية الجسر- النبطية وباشرنا التحقيق لتحديد هوية مطلقيها

أعلنت قيادة الجيش ال​لبنان​ي- مديريّة التّوجيه، أنّ "العدو الإسرائيلي صعّد اعتداءاته على لبنان، متذرّعًا بإطلاق صاروخَين من الأراضي اللّبنانيّة نحو الأراضي الفلسطينيّة المحتلّة، فاستهدف مناطق مختلفة في الجنوب وصولًا إلى بيروت، في انتهاك سافر ومتكرّر لسيادة لبنان وأمن مواطنيه، وتحدٍّ للقوانين الدّوليّة وخرق فاضح لاتفاق وقف إطلاق النّار".

وأشارت في بلاغ، إلى أنّ "في هذا السّياق، تمكّن الجيش من تحديد موقع انطلاق الصّواريخ في منطقة قعقعية الجسر- النبطية شمال نهر الليطاني، وباشر التّحقيق لتحديد هويّة مطلقيها"، لافتةً إلى أنّ "الوحدات العسكريّة المنتشرة في مختلف المناطق، تعمل على مواكبة الحركة الكثيفة للمواطنين، لذا تدعو قيادة الجيش إلى الالتزام بتوجيهات هذه الوحدات، حفاظًا على سلامتهم".

وأكّدت المديريّة أنّ "كذلك يستمر الجيش في اتخاذ التّدابير اللّازمة ومواكبة التّطوّرات عند الحدود الجنوبيّة، بغية ضبط الوضع".