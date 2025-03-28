شدّد رئيس الجمهوريّة جوزاف عون، في حديث لصحيفة "لوفيغارو" الفرنسيّة، على أنّ "إسرائيل تنتهك اتفاق وقف إطلاق النّار وهذا مؤسف"، مؤكّدًا "أنّنا ملتزمون بشكل كامل بتنفيذ قرار الأمم المتّحدة رقم 1701".
وأعلن "أنّنا لن نستأنف الرّحلات الجويّة مع إيران في الوقت الحالي، وقد نستأنفها يومًا ما"، مشيرًا إلى "أنّنا سنبدأ بحلّ الصّعوبات المتعلّقة بالحدود البريّة والبحريّة مع سوريا، وكذلك مشكلة النّازحين السّوريّين".
كانت هذه تفاصيل خبر الرئيس عون: ملتزمون بالكامل بتنفيذ القرار 1701 ولن نستأنف الرحلات الجوية مع إيران حاليًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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