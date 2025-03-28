الرئيس عون: ملتزمون بالكامل بتنفيذ القرار 1701 ولن نستأنف الرحلات الجوية مع إيران حاليًا

شدّد رئيس الجمهوريّة ​جوزاف عون​، في حديث لصحيفة "لوفيغارو" الفرنسيّة، على أنّ "إسرائيل تنتهك اتفاق وقف إطلاق النّار وهذا مؤسف"، مؤكّدًا "أنّنا ملتزمون بشكل كامل بتنفيذ قرار الأمم المتّحدة رقم 1701".

وأعلن "أنّنا لن نستأنف الرّحلات الجويّة مع إيران في الوقت الحالي، وقد نستأنفها يومًا ما"، مشيرًا إلى "أنّنا سنبدأ بحلّ الصّعوبات المتعلّقة بالحدود البريّة والبحريّة مع سوريا، وكذلك مشكلة النّازحين السّوريّين".