تناقلت صفحات تنشط على عملاق مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بالسودان, مقطع فيديو لطفلة سودانية نال إعجاب الجمهور. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد ظهرت الطفلة وهي تتحدث ببراءة عن عودتها إلى أرض الوطن, بعد أن قام الجيش بتحرير العاصمة الخرطوم. مشاعر الطفلة كانت مختلطة بين الفرحة والحزن حيث أجهشت في البكاء وفشلت في إكمال حديثها وقالت في كلمات مختصرة: (الله أكبر أنا مبسوطة حنرجع السودان). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالصورة والفيديو.. طفلة سودانية تبكي فرحة وتفشل في إكمال حديثها بعد اخبارها باقتراب العودة إلى أرض الوطن (الله أكبر أنا مبسوطة حنرجع السودان) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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